Электросамокаты и рогатки: подростки превратили курортное местечко в зону риска для приезжих

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некогда спокойный курортный Херн-Бей на юго-востоке Англии оказался в центре скандала: местные жители всё чаще жалуются на агрессивное поведение подростков, которых уже называют "гангстерами-подражателями".

Фото: commons.wikimedia by Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ группа байкеров

Группы 13-летних подростков в чёрных костюмах рассекают по улицам на электросамокатах и велосипедах, терроризируя прохожих и угрожая дикой природе.

Особую тревогу вызывает жестокое обращение с животными: подростки используют рогатки для убийства птиц прямо на набережной. Как сообщается, они собирают перья убитых уток и чаек как "трофеи". Один из таких случаев произошёл на Центральном параде, куда была вызвана полиция Кента после сообщения об убийстве утки.

Член городского совета Лиз Харви убеждена, что поведение подростков подпитано влиянием интернета, соцсетей и телевизионных образов "уличных гангстеров". По её словам, они подражают преступной культуре, копируя одежду, манеры и агрессию.

Последствия почувствовали и местные предприятия. Некоторые магазины, включая точку сети Iceland, были вынуждены закрываться раньше времени из-за угроз и вандализма. Сотрудники боятся вечерних смен, а покупатели стараются не заходить в торговые зоны в тёмное время суток.

Особенно уязвимыми чувствуют себя пожилые жители — особенно на Стейшн-роуд, где многие боятся покидать квартиры. Подростки намеренно подъезжают к прохожим вплотную, громко смеются и демонстративно пытаются запугать их своими действиями.

Жители требуют от властей и полиции решительных мер. Пока подростковые "рейды" продолжаются, Херн-Бей теряет статус безопасного приморского городка и всё больше напоминает территорию, где законы диктуют не взрослые, а уличная мода и интернет-культура.

Уточнения

Херн-Бей (англ. Herne Bay) — город на юго-восточном побережье Англии в графстве Кент. Он расположен в 10 км к северу от города Кентербери и 6 км к востоку от города Уитстабл.

