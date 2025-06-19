Самара, Уфа, Москва: flydubai возобновляет сообщение — но не везде

Авиакомпания Flydubai постепенно восстанавливает полётную программу между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. 16 июня возобновились рейсы в Самару и Уфу, днём ранее — в Сочи и Екатеринбург. А 14 июня снова открылись направления в Москву, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды и Новосибирск.
Тем не менее, не все рейсы восстановлены. Так, рейс FZ 991 в Санкт-Петербург был отменён, а полёты в Минск, которые планировалось возобновить с 17 июня, перенесли как минимум до 20 июня. Причины задержки официально не названы, но на ситуацию, по всей видимости, повлиял продолжающийся геополитический конфликт в регионе.
Редакция TourDom. ru направила официальный запрос в представительство Flydubai, чтобы прояснить ситуацию по маршрутам, которые остаются недоступными для пассажиров.
Напряжённость на Ближнем Востоке остаётся фактором неопределённости. Туристов и представителей туристического бизнеса беспокоит эскалация конфликта между Израилем и Ираном, сопровождающаяся ракетными ударами. Именно из-за этой ситуации 13 и 14 июня Flydubai была вынуждена отменить 22 рейса в Дубай из 10 российских городов.
Несмотря на частичное восстановление направления, перевозчик действует осторожно, реагируя на изменяющуюся обстановку. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах авиакомпании и аэропортов, а также иметь план "Б" на случай оперативных корректировок в расписании.
Возобновление авиасообщения — важный шаг для туристов, особенно в сезон отпусков. Но неопределённость в политике безопасности региона продолжает вносить коррективы в планы как авиакомпаний, так и путешественников.
Dubai Aviation Corporation (араб. مؤسسة دبي للطيران), действующая как Flydubai (араб. فلاي دبي), — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. В
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