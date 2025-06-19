Самара, Уфа, Москва: flydubai возобновляет сообщение — но не везде

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Flydubai постепенно восстанавливает полётную программу между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. 16 июня возобновились рейсы в Самару и Уфу, днём ранее — в Сочи и Екатеринбург. А 14 июня снова открылись направления в Москву, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды и Новосибирск.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт

Тем не менее, не все рейсы восстановлены. Так, рейс FZ 991 в Санкт-Петербург был отменён, а полёты в Минск, которые планировалось возобновить с 17 июня, перенесли как минимум до 20 июня. Причины задержки официально не названы, но на ситуацию, по всей видимости, повлиял продолжающийся геополитический конфликт в регионе.

Редакция TourDom. ru направила официальный запрос в представительство Flydubai, чтобы прояснить ситуацию по маршрутам, которые остаются недоступными для пассажиров.

Напряжённость на Ближнем Востоке остаётся фактором неопределённости. Туристов и представителей туристического бизнеса беспокоит эскалация конфликта между Израилем и Ираном, сопровождающаяся ракетными ударами. Именно из-за этой ситуации 13 и 14 июня Flydubai была вынуждена отменить 22 рейса в Дубай из 10 российских городов.

Несмотря на частичное восстановление направления, перевозчик действует осторожно, реагируя на изменяющуюся обстановку. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах авиакомпании и аэропортов, а также иметь план "Б" на случай оперативных корректировок в расписании.

Возобновление авиасообщения — важный шаг для туристов, особенно в сезон отпусков. Но неопределённость в политике безопасности региона продолжает вносить коррективы в планы как авиакомпаний, так и путешественников.

Уточнения

Dubai Aviation Corporation (араб. مؤسسة دبي للطيران‎), действующая как Flydubai (араб. فلاي دبي‎), — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай. В

