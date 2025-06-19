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Новая эра отдыха: что принесёт расширение полётной программы Tez Tour в Таиланд

1:58
Туризм

Один из крупнейших туроператоров России — Tez Tour — выступил с предложением включить в полётную программу по Таиланду ещё пять городов: Казань, Самару, Челябинск, Нижний Новгород и Благовещенск.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

О том, что эти направления рассматриваются как перспективные из-за высокого туристического потенциала корреспонденту ТАСС сказал генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. Спрос на поездки в Таиланд среди жителей этих регионов продолжает расти.

Расширение полётной сети может привести к увеличению числа туристов, более гибкому выбору маршрутов и, как следствие, снижению стоимости туров. Всё это делает Таиланд ещё более привлекательным для российского туриста, особенно на фоне возобновления туристической активности после пандемии.

Tez Tour также предлагает рассмотреть вариант организации рейсов с посадкой в аэропорту Сураттхани — логистическом узле на юге Таиланда, откуда легко добраться до популярных островов Самуи, Пханган и Тао. Такой маршрут поможет обойти ограничение, связанное с тем, что аэропорт Самуи не принимает широкофюзеляжные лайнеры. Это решение позволит увеличить поток туристов на острова без лишних пересадок и задержек.

Дополнительный импульс инициативе может дать интерес со стороны Thai Airways, которая отмечает устойчивый спрос со стороны российских туристов на прямые рейсы. Однако авиакомпания пока сталкивается с дефицитом воздушных судов, вызванным последствиями пандемии. Тем не менее, обсуждение новых маршрутов идёт активно.

Параллельно Россия работает над расширением полётных программ с Китаем, Вьетнамом и Таиландом. Это означает, что в ближайшем будущем у туристов из регионов появится больше возможностей для комфортного отдыха на азиатском направлении без необходимости вылетать через Москву или Санкт-Петербург.

Уточнения

Tez Tour — российский туристический оператор.

Сура́ттха́ни (тайск. สุราษฎร์ธานี) — город в одноимённой провинции на юге Таиланда, при впадении реки Тапи в бухту Бандон, в 640 км юго-западнее Бангкока.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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