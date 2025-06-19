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Римские каникулы со штрафом: Италия запрещает делать это рядом с достопримечательностями

2:27
Туризм

Когда вы держите в руке горячую пиццу на тонком тесте или стаканчик джелато в самом сердце Рима, всё кажется идеальным — пока за это не придётся заплатить… штраф. Да, даже если вы просто присели отдохнуть на Испанской лестнице с мороженым — вас могут оштрафовать.

Колизей
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Колизей

Есть нельзя! Где в Италии еда становится нарушением

Несмотря на то что уличная еда — такая же часть итальянской культуры, как Колизей или собор во Флоренции, в туристических городах действуют строгие ограничения.

Уже более десяти лет в Риме, Венеции и Флоренции запрещено есть вблизи ключевых достопримечательностей. Нарушителей — и туристов, и местных — ждут штрафы от 45 до 570 долларов.

Особенно пристальное внимание уделяется таким местам, как Испанская лестница в Риме. Здесь нельзя не только есть, но даже просто сидеть. Эти меры направлены на защиту исторического облика города и борьбу с мусором.

Общественная реакция: между логикой и раздражением

Когда запрет был введён в 2012 году, часть горожан восприняла его с возмущением.

"Люди проливают напитки, разбрасывают еду и неправильно выбрасывают мусор", — пишет пользователь на форуме Europe Travel.

Другие же считают это просто "ещё одним способом заработать на туристах" — подобные мнения звучат, например, на Tripadvisor.

Как не нарваться на штраф и всё-таки вкусно поесть

К счастью, никто не запрещает устраивать пикники на общественных лавочках, у фонтанов в парках или на площадях вне запрещённых зон.

Более того, это отличная возможность прочувствовать настоящий дух Италии — сесть, понаблюдать за жизнью вокруг и пообщаться, как это делали флорентийцы ещё во времена Ренессанса.

Вместо перекусов на бегу найдите уютную тратторию, где еда — не просто топливо, а способ общения.

В Италии трапеза — это нечто большее, чем приём пищи. Это маленький ритуал, где важны не только вкусы, но и разговоры, смех и атмосфера.

Чтобы не попасть в туристическую ловушку, обратите внимание на признаки настоящих, аутентичных заведений — и тогда вы не только избежите лишних трат, но и получите гастрономическое удовольствие на уровне искусства.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana ) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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