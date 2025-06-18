Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от непослушной собаки на улице? Вот причины, почему она игнорирует вас
Ты была бы счастлива даже без меня: Сарик Андреасян публично обратился к жене
Опасность в лукошке: где покупать черешню, чтобы не отравиться
Тёмная сторона ChatGPT: как ИИ влияет на психику
Это не просто суп: как сделать фрикадельки, от которых все будут в восторге
Ирак нарастил поставки нефти в США: что стоит за этим скачком
Lada Azimut показала себя на ПМЭФ: есть шанс изменить рынок кроссоверов
Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева
Фурнитура, которая портит образ: пять деталей, которые выдают бюджетный гардероб

Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов

1:40
Туризм

В России наблюдается настоящий бум водных путешествий. По данным Банка России, пассажирские перевозки по рекам и озёрам за 2024 год выросли на 6,4% и достигли 11,3 миллиона человек. Ростов-на-Дону, как водный транспортный центр юга страны, не остался в стороне от этой волны.

Речной круиз Ростов-на-Дону
Фото: commons.wikimedia.org by Jim (WCK/JST), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Речной круиз Ростов-на-Дону

В Ростове снова полюбили круизы

Как сообщает rostovgazeta.ru речной туризм в регионе стремительно набирает популярность. Спрос на круизы в Ростове в 2024 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Причём речь идёт не только о желаниях, но и о реальных покупках: продажи билетов на водные маршруты увеличились на 44%. Такая динамика делает Ростов одним из наиболее активных участников водного туризма в стране.

Туризм выходит на воду

Тенденция явно общероссийская: как уточняется в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", на 2025 год уже запланировано свыше 400 водных маршрутов.

И если интерес к ним продолжит расти такими же темпами, то и эти цифры не станут пределом.

Примечательно, что подобный всплеск интереса происходит на фоне прогноза об ожидаемом летнем наплыве туристов в Ростовскую область — об этом ранее писала RostovGazeta.

Выходит, что круизные маршруты становятся не просто сезонной экзотикой, а полноценным туристическим продуктом, который выбирают всё чаще.

Уточнения

Росто́в-на-Дону́ (сокращённо часто — Росто́в) — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Основан 15 декабря 1749 года по указу императрицы Елизаветы Петровны.

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Недвижимость
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Туризм
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Последние материалы
Устали от непослушной собаки на улице? Вот причины, почему она игнорирует вас
Ты была бы счастлива даже без меня: Сарик Андреасян публично обратился к жене
Тёмная сторона ChatGPT: как ИИ влияет на психику
Опасность в лукошке: где покупать черешню, чтобы не отравиться
Это не просто суп: как сделать фрикадельки, от которых все будут в восторге
Ирак нарастил поставки нефти в США: что стоит за этим скачком
Lada Azimut показала себя на ПМЭФ: есть шанс изменить рынок кроссоверов
Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева
Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов
Фурнитура, которая портит образ: пять деталей, которые выдают бюджетный гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.