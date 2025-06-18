Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов

В России наблюдается настоящий бум водных путешествий. По данным Банка России, пассажирские перевозки по рекам и озёрам за 2024 год выросли на 6,4% и достигли 11,3 миллиона человек. Ростов-на-Дону, как водный транспортный центр юга страны, не остался в стороне от этой волны.
Как сообщает rostovgazeta.ru речной туризм в регионе стремительно набирает популярность. Спрос на круизы в Ростове в 2024 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Причём речь идёт не только о желаниях, но и о реальных покупках: продажи билетов на водные маршруты увеличились на 44%. Такая динамика делает Ростов одним из наиболее активных участников водного туризма в стране.
Тенденция явно общероссийская: как уточняется в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", на 2025 год уже запланировано свыше 400 водных маршрутов.
И если интерес к ним продолжит расти такими же темпами, то и эти цифры не станут пределом.
Примечательно, что подобный всплеск интереса происходит на фоне прогноза об ожидаемом летнем наплыве туристов в Ростовскую область — об этом ранее писала RostovGazeta.
Выходит, что круизные маршруты становятся не просто сезонной экзотикой, а полноценным туристическим продуктом, который выбирают всё чаще.
Росто́в-на-Дону́ (сокращённо часто — Росто́в) — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Основан 15 декабря 1749 года по указу императрицы Елизаветы Петровны.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.