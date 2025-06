Старинный отель, марокканский ковёр и утка с книгой: вы не туда смотрите

Когда писатели и туристы объявляют очередной город "восьмым чудом света", местные жители замирают в смешанных чувствах. С одной стороны — развитие и инфраструктура, с другой — толпы приезжих, завышенные цены и ощущение, что твой родной город ускользает в глянцевую обёртку. Так случилось и с Брутоном в Сомерсете, который стал символом новой английской "горячей точки".

Что не показывают в глянце

Вездесущая пресса воспевает одни и те же заведения: мишленовский Osip, бутик-отель The Chapel, The Old Pharmacy, роскошные отели поблизости. Остальные остаются в тени.

"Единственное, что меня раздражает — это то, что в прессе упоминаются только избранные места, но ведь все они составляют суть города", — говорит менеджер отеля 52-летняя Карен Смит.

Время это исправить. Вот несколько уникальных и душевных мест Брутона, которые заслуживают не меньшего внимания.

"Полосатая утка": где книги пахнут кофе

В библиотеке вы бы не рискнули развернуть буррито, но в кафе-книжном The Stripy Duck это приветствуется.

Пространство, где на полках — всё: от классики и мемуаров до сказок и фэнтези. А ещё - поэтические вечера с открытым микрофоном.

Место открыто каждый день с 9:00 до 17:00. Взять латте, упасть в кресло и зависнуть в романе — абсолютно легально.

The Sun Inn: 700 лет и вкус Персии

Этот отель-паб стоит с конца XIII века. Уже одно это делает его живой достопримечательностью.

А теперь добавьте в меню персидскую кухню: Горме Сабзи, Махи Поло, ароматные травы и пряности. Плюс — пивной сад под открытым небом.

