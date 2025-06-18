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Чистая вода и песок: это озеро под Парижем удивляет всех

1:42
Туризм

Представьте: густой лес, чистейшая вода, белый песок — и всё это всего в часе езды от Парижа. Звучит как мечта, правда? Но это место существует на самом деле — и называется оно Пруды Голландии.

Пляж с лесом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пляж с лесом

История, спрятанная в лесу

Это не просто озеро. Пруды Голландии создавались ещё в XVII веке по приказу самого Людовика XIV. Знаменитый инженер Вобан проектировал их, чтобы снабжать Версальский дворец водой. Сегодня этот уголок стал излюбленным местом отдыха тех, кто хочет сбежать от городского шума.

Что делать на месте

  • Прогулки и велопрогулки:

Пруды Голландии — отличная отправная точка для походов. Здесь проложены удобные маршруты для пеших и велосипедных прогулок по прохладной тени леса.

  • Отдых у воды:

С 14 июня снова открыт пляж с мягким песком и зоной для купания под наблюдением спасателей. Идеально, чтобы охладиться в летний зной.

Активности для всей семьи

На территории находится Wam Park — активная база отдыха, работающая каждый день. Она предлагает:

  • Аренду педальных лодок и каяков
  • Мини-гольф
  • И с 2025 года — надувной водный аттракцион Water Games

Есть и уютное кафе, а в планах — запуск водного трамплина и канатной дороги над водой.

Почему это место стоит посетить

Пруды Голландии — это больше, чем пляж. Это место объединяет природу, спорт и семейные развлечения. Здесь можно провести день на свежем воздухе, не выезжая далеко за пределы столицы.

Уточнения

Верса́ль (фр. Château de Versailles [ʃɑto d(ə) vɛʁsɑj]) — дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версаль, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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