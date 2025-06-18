Чистая вода и песок: это озеро под Парижем удивляет всех

Представьте: густой лес, чистейшая вода, белый песок — и всё это всего в часе езды от Парижа. Звучит как мечта, правда? Но это место существует на самом деле — и называется оно Пруды Голландии.
Это не просто озеро. Пруды Голландии создавались ещё в XVII веке по приказу самого Людовика XIV. Знаменитый инженер Вобан проектировал их, чтобы снабжать Версальский дворец водой. Сегодня этот уголок стал излюбленным местом отдыха тех, кто хочет сбежать от городского шума.
Пруды Голландии — отличная отправная точка для походов. Здесь проложены удобные маршруты для пеших и велосипедных прогулок по прохладной тени леса.
С 14 июня снова открыт пляж с мягким песком и зоной для купания под наблюдением спасателей. Идеально, чтобы охладиться в летний зной.
На территории находится Wam Park — активная база отдыха, работающая каждый день. Она предлагает:
Есть и уютное кафе, а в планах — запуск водного трамплина и канатной дороги над водой.
Пруды Голландии — это больше, чем пляж. Это место объединяет природу, спорт и семейные развлечения. Здесь можно провести день на свежем воздухе, не выезжая далеко за пределы столицы.
Верса́ль (фр. Château de Versailles [ʃɑto d(ə) vɛʁsɑj]) — дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версаль, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.