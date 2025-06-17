259 долларов за ночь и 30 долларов за воду: что не так с ценами в этом отеле Лас-Вегаса

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель в Лас-Вегасе столкнулся с волной критики в интернете из-за непомерной цены на воду из мини-бара — около 30 долларов за бутылку.

Фото: commons.wikimedia.org by Thermos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Номер в отеле

Неназванный постоялец Aria Resort & Casino, одного из более чем 30 курортов, принадлежащих MGM, где стоимость номера начинается от 280 долларов за ночь, стал жертвой грабительской цены.

Согласно отчету, сотрудник отеля пополнял и убирал мини-бар в номере гостя, который отметил, что он был "завален остатками еды от предыдущих двух гостей". Работник сообщил посетителю, что бутылка воды стоит 26 долларов, уже после того, как тот ее выпил. Эта сумма составила более 10% от общего счета гостя в 259 долларов, как видно из скриншота.

Пользователи соцсетей отмечают, что другие товары в мини-баре, которые казались бы более дорогими, стоили гораздо дешевле.

Автор блога "Взгляд с крыла" Гэри Лефф, подчеркнул, что подобная ценовая политика заставляет людей чувствовать себя обманутыми во время посещения Лас-Вегаса и оставляет неприятное впечатление. Он также отметил, что отель пренебрег "парадоксом алмазов и воды" Адама Смита, где вода, будучи жизненно необходимой, дешева, а алмазы, бесполезные для выживания, дороги из-за своей редкости. По мнению Леффа, Aria доказывает, что в пустыне вода становится жизненно важным и дорогим ресурсом. Он считает, что "Город грехов" полностью отказался от принципов гостеприимства, пишет nypost.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.



