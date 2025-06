Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник

Есть на побережье Кента место, о котором вы, возможно, никогда не слышали. Но стоит один раз ступить туда — и забудете о шумных пляжах и курортной суете. Самфайр-Хоу — не просто загородный парк. Это рукотворный заповедник, выросший из меловых остатков после строительства Евротоннеля. И он красив до невозможности.

Фото: geograph.org.uk by Barry Hunter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самфайр-Хоу

Белые скалы, синие воды и ни души вокруг

Представьте: вы идёте по тропе, ветер с моря играет волосами, в небе парит сапсан, а на горизонте — Франция. Пляжи здесь уединённые, река извивается, как в сказке, а зелёные холмы зовут на пикник.

Хочется тишины? Прогуляйтесь вдоль бетонной стены у моря. Хочется высоты и природы? Вас ждут холмистые маршруты по заповеднику. В любом случае — воздух чистейший, виды фантастические.

В этом парке жизнь кипит

Самфайр-Хоу — это:

более 200 видов птиц,

30 видов бабочек,

3 вида рептилий,

бесчисленное количество стрекоз, ящериц, тюленей и морских свиней.

Весной — орхидеи и пауки-цветы, летом — поля морской лаванды. А овцы и коровы, пасущиеся неподалёку, создают ощущение настоящей деревенской идиллии.

Немного уюта — и немного мороженого

После прогулки обязательно загляните в кафе Spindrift — чай, мороженое и английские закуски здесь на высоте. Кстати, парковка — всего 2 фунта за день. А добраться просто: съезд с A20, светофор, туннель — и вы уже у входа в природную сказку.

Важное для гостей

Берите с собой собак — но держите их на поводке. Не сходите с троп и не пугайте овечек. Природа здесь хоть и создана человеком, но дикая по духу. И именно это делает Самфайр-Хоу таким уникальным.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.