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После случившегося след его простыл: турист сломал инсталляцию Ван Гога ради фото

1:46
Туризм

Итальянский музей сообщил о серьезном повреждении инсталляции, вдохновленной известной работой Ван Гога. Стул, украшенный кристаллами, пострадал из-за туриста, который решил на нем посидеть, чтобы сделать эффектное фото.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

На видеозаписи, предоставленной веронским Палаццо Маффеи, видно, как пара поочередно позирует рядом со стулом "Ван Гог". Затем мужчина садится на него, в результате чего ломается сиденье и две передние ножки. После случившегося пара быстро покидает помещение.

Инсталляция итальянского художника Николы Боллы, названная в честь Ван Гога, является современной интерпретацией картины "Стул Ван Гога" 1888 года. Оригинальная работа изображает простой деревянный стул на кафельном полу. Версия Боллы, созданная в 2006–2007 годах, покрыта множеством кристаллов Swarovski.

Директор музея Ванесса Карлон отметила, что посетители дождались ухода персонала и покинули зал, не обращая внимания на произошедшее.

После инцидента музей обратился в полицию. Изначально были опасения, что поврежденный стул невозможно будет восстановить. Однако реставраторы смогли вернуть инсталляции первоначальный вид.

Палаццо Маффеи опубликовало видео с камер наблюдения в качестве напоминания о необходимости бережного отношения к произведениям искусства.

Подобные случаи происходят не впервые. Ранее картина Марка Ротко была повреждена ребенком, а скульптура Ай Вэйвэя была разбита посетителем на открытии выставки, пишет CNN.

Уточнения

Swarovski AG — австрийская компания, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и на огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники, в частности люстры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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