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В поисках уединения: как Дром стал альтернативой Провансу

2:54
Туризм

Если вы устали от многолюдных и коммерциализированных уголков Прованса, самое время открыть для себя Дром — регион на юге Франции, который все больше привлекает путешественников, ищущих уединение и природную красоту.

Дром, поля лаванды
Фото: Национальный туристический портал
Дром, поля лаванды

Лаванда Дрома: идеальное место для уединения

Представьте себе деревни с мощеными улочками и фасадами цвета охры, спокойные лавандовые поля и гармонию с природой — всё это можно найти в Дроме.

Здесь каждый уголок пропитан атмосферой спокойствия, а местные жители готовы поделиться с вами традициями региона.

С конца июня до начала августа Дром превращается в голубовато-пурпурный рай, когда цветет лаванда.

Эти поля становятся идеальным местом для любителей природы и фотографов. И что немаловажно, здесь нет привычных туристических толп.

Уникальная природа и аутентичные деревни

Если вы хотите насладиться этими пейзажами в тишине, лучше планировать визит на будние дни. Тогда, вдали от шумных туристических маршрутов, вы сможете увидеть настоящую красоту региона и окунуться в его атмосферу.

Деревни Дрома — это настоящие жемчужины. Местные жители, сохраняя древние традиции, приглашают туристов на подлинные встречи и рассказ о жизни в этом регионе. Такие обмены помогают понять культуру и уникальные особенности местной жизни.

Лавандовые секреты: как сохранить культуру

Не только туристы, но и местные фермеры стремятся сохранить уникальное наследие региона. Проект по внесению лаванды в список нематериального наследия ЮНЕСКО подтверждает стремление местных жителей сохранить это богатство для будущих поколений.

Для тех, кто хочет узнать больше, существуют уникальные встречи с производителями лаванды.

Эти люди готовы поделиться своими знаниями о процессе выращивания и сбора растения, которые делают его таким особенным.

Когда и как насладиться лавандой

Идеальное время для посещения Дрома — с конца июня до начала августа. Это время, когда лаванда в полном расцвете, и пейзажи потрясают своей красотой. Чтобы избежать толп, лучше выбирать будние дни для посещений.

Кроме того, для фотографов существует идеальное время — раннее утро или вечер, когда мягкий свет подчеркивает все оттенки лаванды и добавляет картине магии.

Дром: Прованс без туристов

Дром — это настоящее открытие для тех, кто хочет увидеть Францию в её подлинной, нетронутой красоте.

Его живописные деревни, цветущие лавандовые поля и умиротворяющая атмосфера — идеальное место для отдыха вдали от городской суеты и массового туризма.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. "провинция") — историческая область на юго-востоке Франции. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.

Дром — департамент во Франции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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