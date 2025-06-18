Выжить в Хорватии: гид по ценам для хитрых туристов

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курс на Адриатику снова популярен у туристов из Чехии, но вместе с кристально чистой водой в этом году пришли и новые ценники. Кофе за 3 евро, шарик мороженого — почти за 4. Но если знать пару хитростей, ваш отдых может остаться не только тёплым, но и разумным по бюджету.

Фото: commons.wikimedia.org by Spens03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж в Хорватии

Кофе, который стоит как вид

В популярных курортных городках эспрессо на набережной теперь стоит от 2,5 до 3 евро. Капучино и кофе со льдом — ещё дороже.

Но за углом, в кафе при супермаркетах вроде Lidl, тот же напиток можно найти за 1 евро. Выбор — платить за Instagram-картинку или за сам кофе.

Пиво: в магазине — праздник, в ресторане — шок

В супермаркетах местное пиво вроде Karlovačko или Ožujsko по-прежнему обойдётся в 1,20-1,60 евро. Но в пляжных барах цена за пол-литра может доходить до 4 евро. Пить на балконе выходит дешевле, а любимый Plzeň даже здесь — не редкость.

Мороженое и дети — бюджетная угроза

Если вы едете с семьёй, будьте готовы: один шарик мороженого — 2-3 евро. Добавим эскимо, леденцы и шоколадки — дневной десерт для семьи из четырёх человек легко выходит на 10-12 евро. Спасение — упаковки из супермаркета: вкусно и выгодно.

Где обедать и не разориться

Ужин в обычном ресторане обойдётся в 15-20 евро на человека. Пицца стоит от 8 до 13, фрикадельки — до 15 евро.

Быстрые закусочные и сэндвич-бары спасают в моменты, когда не хочется долго сидеть за столом. А ещё - ищите дневные обеды (маренды): вкусно и по кошельку не бьёт.

Покупки и завтраки — планируем с умом

Хлеб и выпечка — по 1-2 евро, овощи и фрукты чуть дороже, но на рынках часто бывают акции. Лучше закупаться в Lidl, Plodine или Konzum, а не в ближайшем к пляжу магазинчике. Завтрак дома — не стыд, а финансовая стратегия.

А как насчёт бензина?

Литр бензина — около 1,60 евро. Заправляйтесь заранее и вдали от курортных трасс, особенно в выходные. Это тоже способ сэкономить.

Не переплачивай за море

Пять улиц в сторону от пляжа — и цены падают. Хорватия в 2025 году — всё ещё доступное направление, но не без ловушек. И да: кофе за евро существует. Только надо знать, где искать.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

