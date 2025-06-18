Место, где пёс — не экспонат, а VIP: в Париже открыли необычный музей

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недалеко от Парижа, в Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), распахнул свои двери первый во Франции и второй по величине в мире Музей собак. Пространство, где можно не только узнать о лучших друзьях человека, но и… прийти с ними вместе.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Место, где хвосты виляют без ограничений

Расположенный на территории Центрального кинологического центра, музей стал уникальной площадкой, где собакам рады не меньше, чем людям.

Здесь не только можно прогуляться со своим питомцем по выставочным залам — их ждут миски с водой, вкусняшки после осмотра коллекции и специальная зона для игр на свежем воздухе. Всё пространство официально "dog-friendly".

О чём рассказывает экспозиция?

В музее собрана обширная коллекция, посвящённая собакам:

фарфор, скульптуры, живопись,

старинные фотографии и постеры,

аксессуары, игрушки и предметы быта.

Особое место занимают произведения из частных собраний, таких как коллекции Мишеля Контара и Марсель Бенуа. Здесь можно увидеть работы Шарля де Кондами, Ксавье де Порета и Мигеля Анхеля Мораледы - имена, знакомые знатокам.

Как родилась идея

Руководитель музея Дороти Фабр рассказывает, что толчком к открытию послужили школьные экскурсии в 2023 году. Тогда и пришло понимание: этот мир стоит открыть не только профессионалам, но и широкой публике.

"До этого коллекцию могли увидеть только исследователи и ветеринары. А ведь у каждого из нас была или есть собака — почему бы не поделиться этой историей с каждым?", — утверждает Фабр.

Пока бесплатно, но не навсегда

До начала сентября посещение музея доступно бесплатно — по предварительной регистрации.

А для жителей Обервилье вход останется свободным и после этого срока. Так что лето — идеальное время для визита.

Уточнения

Обервилье́ (фр. Aubervilliers) — коммуна и северный пригород Парижа во Франции, в округе Сен-Дени. Обервилье — административный центр кантонов Западный и Восточный Обервилье.

