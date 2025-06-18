Место, где пёс — не экспонат, а VIP: в Париже открыли необычный музей

Недалеко от Парижа, в Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), распахнул свои двери первый во Франции и второй по величине в мире Музей собак. Пространство, где можно не только узнать о лучших друзьях человека, но и… прийти с ними вместе.
Расположенный на территории Центрального кинологического центра, музей стал уникальной площадкой, где собакам рады не меньше, чем людям.
Здесь не только можно прогуляться со своим питомцем по выставочным залам — их ждут миски с водой, вкусняшки после осмотра коллекции и специальная зона для игр на свежем воздухе. Всё пространство официально "dog-friendly".
В музее собрана обширная коллекция, посвящённая собакам:
Особое место занимают произведения из частных собраний, таких как коллекции Мишеля Контара и Марсель Бенуа. Здесь можно увидеть работы Шарля де Кондами, Ксавье де Порета и Мигеля Анхеля Мораледы - имена, знакомые знатокам.
Руководитель музея Дороти Фабр рассказывает, что толчком к открытию послужили школьные экскурсии в 2023 году. Тогда и пришло понимание: этот мир стоит открыть не только профессионалам, но и широкой публике.
"До этого коллекцию могли увидеть только исследователи и ветеринары. А ведь у каждого из нас была или есть собака — почему бы не поделиться этой историей с каждым?", — утверждает Фабр.
До начала сентября посещение музея доступно бесплатно — по предварительной регистрации.
А для жителей Обервилье вход останется свободным и после этого срока. Так что лето — идеальное время для визита.
Обервилье́ (фр. Aubervilliers) — коммуна и северный пригород Парижа во Франции, в округе Сен-Дени. Обервилье — административный центр кантонов Западный и Восточный Обервилье.
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