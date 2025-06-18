Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти цвета будто защищают от обесценивания: что говорят аналитики о вторичном рынке
Самая дерзкая вещь из 2000-х снова с нами — и она круче, чем раньше
Координатор интима спас съёмки: почему Дакоту потряс опыт работы над Материалисткой
Без спортзала и дорогих тренеров: бывший самый сексуальный мужчина в мире рассказал, как накачал тело мечты
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Живая легенда пустыни: эта собака сопровождала кочевников дольше, чем существует Рим
Этот цветок цвёл у бабушки под окнами — теперь его хотят даже в модных садах Европы
Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок
Лучший город Земли: названо самое комфортное для человека место на планете

Место, где пёс — не экспонат, а VIP: в Париже открыли необычный музей

2:02
Туризм

Недалеко от Парижа, в Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), распахнул свои двери первый во Франции и второй по величине в мире Музей собак. Пространство, где можно не только узнать о лучших друзьях человека, но и… прийти с ними вместе.

Собака
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Место, где хвосты виляют без ограничений

Расположенный на территории Центрального кинологического центра, музей стал уникальной площадкой, где собакам рады не меньше, чем людям.

Здесь не только можно прогуляться со своим питомцем по выставочным залам — их ждут миски с водой, вкусняшки после осмотра коллекции и специальная зона для игр на свежем воздухе. Всё пространство официально "dog-friendly".

О чём рассказывает экспозиция?

В музее собрана обширная коллекция, посвящённая собакам:

  • фарфор, скульптуры, живопись,
  • старинные фотографии и постеры,
  • аксессуары, игрушки и предметы быта.

Особое место занимают произведения из частных собраний, таких как коллекции Мишеля Контара и Марсель Бенуа. Здесь можно увидеть работы Шарля де Кондами, Ксавье де Порета и Мигеля Анхеля Мораледы - имена, знакомые знатокам.

Как родилась идея

Руководитель музея Дороти Фабр рассказывает, что толчком к открытию послужили школьные экскурсии в 2023 году. Тогда и пришло понимание: этот мир стоит открыть не только профессионалам, но и широкой публике.

"До этого коллекцию могли увидеть только исследователи и ветеринары. А ведь у каждого из нас была или есть собака — почему бы не поделиться этой историей с каждым?", — утверждает Фабр.

Пока бесплатно, но не навсегда

До начала сентября посещение музея доступно бесплатно — по предварительной регистрации.

А для жителей Обервилье вход останется свободным и после этого срока. Так что лето — идеальное время для визита.

Уточнения

Обервилье́ (фр. Aubervilliers) — коммуна и северный пригород Парижа во Франции, в округе Сен-Дени. Обервилье — административный центр кантонов Западный и Восточный Обервилье.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Домашние животные
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки Аудио 
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Координатор интима спас съёмки: почему Дакоту потряс опыт работы над Материалисткой
Без спортзала и дорогих тренеров: бывший самый сексуальный мужчина в мире рассказал, как накачал тело мечты
Место, где пёс — не экспонат, а VIP: в Париже открыли необычный музей
Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок
Этот цветок цвёл у бабушки под окнами — теперь его хотят даже в модных садах Европы
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Живая легенда пустыни: эта собака сопровождала кочевников дольше, чем существует Рим
Лучший город Земли: названо самое комфортное для человека место на планете
Эти способы расстановки цветов превратят комнату в уютный оазис
Выкинули кожуру, а съели всё, что на ней было: зачем мыть бананы даже перед очисткой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.