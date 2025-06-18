Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новое имя Канье Уэста оказалось обманом: кто стоит за мистификацией
Вы исключили сахар, а живот всё растёт? Обязательно проверьте эти продукты
Промыл радиатор — и попал на капитальный ремонт: что автомобилисты делают не так в жару
Выходные на даче отменились, потому что кот не привит — обидно, но логично
92 года — а энергии больше, чем у студентов: что делает эта женщина каждый день
13 миллиардов лет в тумане: потерянная материя Вселенной вышла из тени
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Как распознать моль в доме: 5 неожиданных признаков, о которых вы могли не догадываться
Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде

Турист остался в Антверпене дольше, чем планировал — и всё из-за одной витрины

2:48
Туризм

С первых шагов в Бельгии турист попадает в уютную и одновременно динамичную атмосферу. Аэропорты и вокзалы страны работают с безупречной эффективностью, а транспортная сеть позволяет легко добраться до ключевых городов — Брюсселя, Брюгге и Антверпена.

Рестораны Бельгии
Фото: commons.wikimedia.org by Pierre Blaché from Paris, France, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рестораны Бельгии

Гостеприимство и архитектурное очарование

Уже в первые часы поездки обращает на себя внимание культурное разнообразие: вывески на французском, нидерландском и немецком, а в кафе — оживлённые разговоры на нескольких языках.

Уютные скверы, старинные фасады и шум уличных рынков создают теплую, живую картину страны.

Бельгийские вафли: вкус, который невозможно забыть

Среди гастрономических символов Бельгии именно вафли занимают особое место. Их готовят практически на каждом шагу — от уличных лавочек до изысканных кондитерских.

Два самых известных варианта — вафли по-брюссельски (лёгкие и прямоугольные) и по-льежски (более плотные и карамелизированные).

Полить их можно чем угодно: от растопленного шоколада до ягод и взбитых сливок. Попробовать вафлю здесь — не просто перекус, а целый ритуал.

Искусство под открытым небом

Бельгия — рай для любителей искусства. В Брюсселе стоит посетить Королевский музей изящных искусств с полотнами Рубенса и Брейгеля, а уличные стены города украшены фресками, посвящёнными Тинтину и Смурфикам.

В Антверпене царит дух барокко, а в Генте и Брюгге — независимые галереи и мастерские современных художников. Искусство здесь повсюду — от старинных соборов до витрин небольших магазинов.

Средневековое очарование

Брюгге и Гент — города, где время будто остановилось. Каналы, мосты, булыжные улицы и готические здания создают ощущение настоящей сказки.

"Прогулка по этим городам — как путешествие в прошлое, где каждый поворот улицы открывает новый слой европейской истории."

Что посмотреть обязательно?

  • Брюссель: площадь Гран-Плас, Атомиум, статуя "Писающий мальчик"
  • Брюгге: каналы, башня Белфорт
  • Антверпен: музеи, модные кварталы, алмазный центр
  • Гент: замки, ночная жизнь и уличные фестивали

Когда ехать?

Климат в Бельгии мягкий и переменчивый. Весна и начало осени — идеальное время для поездки. Лето насыщено фестивалями, зима — рождественскими базарами и украшенными улочками.

Средняя температура колеблется от +3°C зимой до +18°C летом, но зонт лучше брать с собой всегда — дожди здесь не редкость.

Уточнения

Короле́вство Бе́льгия, (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы. Официальные языки: нидерландский, французский и немецкий. Денежная единица — евро.

Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe — сота, ячейка) — вид кондитерского изделия с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Авто
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Вы исключили сахар, а живот всё растёт? Обязательно проверьте эти продукты
Промыл радиатор — и попал на капитальный ремонт: что автомобилисты делают не так в жару
Выходные на даче отменились, потому что кот не привит — обидно, но логично
92 года — а энергии больше, чем у студентов: что делает эта женщина каждый день
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
13 миллиардов лет в тумане: потерянная материя Вселенной вышла из тени
Турист остался в Антверпене дольше, чем планировал — и всё из-за одной витрины
Как распознать моль в доме: 5 неожиданных признаков, о которых вы могли не догадываться
Минимальный набор для пикника: в каких странах он стоит меньше всего
Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.