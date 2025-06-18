Скрытая святыня недалеко от Праги: эта чешская деревня хранит тайны IX века

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Всего в 20 километрах от Праги, у подножия величественной скалы, на берегу реки Бероунка, находится деревня Святой Ян под Скалою — место, где христианские легенды, природная красота и архитектурные памятники переплелись в уникальное пространство.

Фото: Wikimedia Commons by C messier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пещера святого Ивана, Чехия

Отшельник, отказавшийся от всего

История деревни неразрывно связана с именем святого Ивана Крестителя - первого чешского христианина-отшельника, жившего здесь, согласно преданию, в IX веке. Отказавшись от дворца и наследства, Иван ушёл в пещеру, где провёл 42 года в полном уединении.

"Когда силы покидали его, святой Иоанн Креститель явился ему, укрепил духом и вручил крест, с которым Иван изгнал демонов из своей пещеры", — рассказывают местные легенды.

Антропологи, исследовав останки, найденные в крипте, подтверждают: это был крупный мужчина, живший в условиях повышенной влажности, что соответствует описанию жизни в пещере.

Что посмотреть в деревне

Несмотря на компактные размеры, Святой Ян под Скалою богат на достопримечательности:

Церковь Рождества Иоанна Крестителя — построенная во второй половине XVII века по проекту архитектора Килиана Игнаца Динценхофера . Внутри — гробница святого Ивана с позолоченным ковчегом и древний колокол 1401 года с уникальной старочешской надписью.

. Внутри — гробница святого Ивана с позолоченным ковчегом и древний колокол 1401 года с уникальной старочешской надписью. Пещера святого Ивана — расположена прямо за церковью. Здесь до сих пор сохраняется древний алтарь, а стены украшают надгробия аббатов.

Святой источник Ивана — сильно минерализованная вода, которую раньше разливали под маркой "Иванка". Сегодня, несмотря на спорный состав, родник остаётся популярным и используется жителями в засушливое время.

Бенедиктинский монастырь — барочный комплекс, возведённый в XVI-XVIII веках. После отмены монастырей при Иосифе II здесь находились мануфактура, лагерь, архив и школа МВД. Сейчас часть зданий занимает педагогический колледж.

Окрестности, которые стоит увидеть

Святой Ян под Скалою — не только паломнический центр, но и ворота в мир природных чудес:

Чешский Крас — охраняемая природная зона с известняковыми скалами, тропами и живописными видами.

Сольваевы ломы — музей известняковой промышленности под открытым небом с прогулками на карьерах.

Велика Америка — затопленные карьеры, известные как "Чешский каньон".

Руины замка Тетин и замок Карлштейн — всего в 10 минутах езды.

Святой Ян под Скалою — не просто деревня. Это живое свидетельство веры, силы духа и культурного наследия. Тишина пещер, звон старинного колокола и журчание источника — всё здесь дышит историей.

Уточнения

Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.

