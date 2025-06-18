Скрытая святыня недалеко от Праги: эта чешская деревня хранит тайны IX века

Всего в 20 километрах от Праги, у подножия величественной скалы, на берегу реки Бероунка, находится деревня Святой Ян под Скалою — место, где христианские легенды, природная красота и архитектурные памятники переплелись в уникальное пространство.
История деревни неразрывно связана с именем святого Ивана Крестителя - первого чешского христианина-отшельника, жившего здесь, согласно преданию, в IX веке. Отказавшись от дворца и наследства, Иван ушёл в пещеру, где провёл 42 года в полном уединении.
"Когда силы покидали его, святой Иоанн Креститель явился ему, укрепил духом и вручил крест, с которым Иван изгнал демонов из своей пещеры", — рассказывают местные легенды.
Антропологи, исследовав останки, найденные в крипте, подтверждают: это был крупный мужчина, живший в условиях повышенной влажности, что соответствует описанию жизни в пещере.
Несмотря на компактные размеры, Святой Ян под Скалою богат на достопримечательности:
Святой Ян под Скалою — не только паломнический центр, но и ворота в мир природных чудес:
Святой Ян под Скалою — не просто деревня. Это живое свидетельство веры, силы духа и культурного наследия. Тишина пещер, звон старинного колокола и журчание источника — всё здесь дышит историей.
Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.
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