От готики до сюрреализма: в Бразилии есть двенадцать замков, о которых мало кто слышал

Бразилия — страна, известная своими пляжами, джунглями и самбой. Но мало кто догадывается, что по всей стране разбросаны настоящие замки, будто вышедшие из сказок или кинофильмов. Некоторые из них стали музеями, другие — частными резиденциями или площадками для свадеб и фотосессий. Все они впечатляют не только внешне, но и своей историей.
Построен в 1920 году с элементами средневековой архитектуры — с витражами и камнем, привезёнными из Европы. Сегодня здесь проходят свадьбы и торжественные мероприятия. Вход возможен по билетам.
Неоготический дворец на берегу залива Гуанабара. Когда-то здесь проходил последний бал Империи. Сейчас — музей с потрясающим видом на центр города.
Вдохновлён французской готикой: витражи, башни и высокий шпиль. Здесь расположены церковь и монастырь. По воскресеньям проводятся бесплатные экскурсии.
Фантастический замок, строившийся 20 лет. Смесь античных и сказочных стилей, многоцветные витражи, скульптуры и римские колонны. Популярное место для фотосессий.
Элегантное здание начала XX века, вдохновлённое французской архитектурой. Интерьеры с лепниной, антикварной мебелью и витражами. Используется для мероприятий.
Строение в стиле неомавританской архитектуры с куполами и мозаиками. Сейчас здесь Музей Жизни, проводятся экскурсии.
Самобытная архитектура с органичными формами и сюрреалистическим стилем. Открыт для посещения и предлагает необычные впечатления.
Символ города, построенный как частный дом. Внутрь не пускают, но архитектура впечатляет с улицы.
Построен в кельтском стиле, окружён итальянскими садами. Используется для мероприятий и туров.
Приватный замок на равнине с живописными стенами, покрытыми зеленью. Доступ ограничен, но снаружи выглядит волшебно.
Яркий представитель арморического движения. Форма, стиль, цвет — всё вдохновлено культурой северо-востока.
Построен в 70-х как резиденция. Сейчас обсуждается его превращение в туристический объект. Удивляет башнями и массивными стенами.
Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке. Столица — город Бразилиа. Была колонией Португалии с момента высадки Педру Алвариша Кабрала на берегу Южной Америки 22 апреля 1500 года и до объявления независимости 7 сентября 1822 года в виде Бразильской империи.
За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.