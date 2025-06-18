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От готики до сюрреализма: в Бразилии есть двенадцать замков, о которых мало кто слышал

3:23
Туризм

Бразилия — страна, известная своими пляжами, джунглями и самбой. Но мало кто догадывается, что по всей стране разбросаны настоящие замки, будто вышедшие из сказок или кинофильмов. Некоторые из них стали музеями, другие — частными резиденциями или площадками для свадеб и фотосессий. Все они впечатляют не только внешне, но и своей историей.

Замок Итайпава, Петрополис
Фото: commons.wikimedia.org by Josue Marinho, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Замок Итайпава, Петрополис

Необычные замки Бразилии: от сказки до сюрреализма

1. Замок Итайпава, Петрополис (РЖ)

Построен в 1920 году с элементами средневековой архитектуры — с витражами и камнем, привезёнными из Европы. Сегодня здесь проходят свадьбы и торжественные мероприятия. Вход возможен по билетам.

2. Замок на острове Налогообложения, Рио-де-Жанейро

Неоготический дворец на берегу залива Гуанабара. Когда-то здесь проходил последний бал Империи. Сейчас — музей с потрясающим видом на центр города.

3. Замок Вестников Евангелия, Маринга (ПР)

Вдохновлён французской готикой: витражи, башни и высокий шпиль. Здесь расположены церковь и монастырь. По воскресеньям проводятся бесплатные экскурсии.

4. Замок Башен, Пешкейра (ПЕ)

Фантастический замок, строившийся 20 лет. Смесь античных и сказочных стилей, многоцветные витражи, скульптуры и римские колонны. Популярное место для фотосессий.

5. Замок Батэль, Куритиба (ПР)

Элегантное здание начала XX века, вдохновлённое французской архитектурой. Интерьеры с лепниной, антикварной мебелью и витражами. Используется для мероприятий.

6. Мавританский замок Fiocruz, Рио-де-Жанейро

Строение в стиле неомавританской архитектуры с куполами и мозаиками. Сейчас здесь Музей Жизни, проводятся экскурсии.

7. Замок Зе Гора, Ситу-Ново (РН)

Самобытная архитектура с органичными формами и сюрреалистическим стилем. Открыт для посещения и предлагает необычные впечатления.

8. Замок Сертанополис, Сертанополис (ПР)

Символ города, построенный как частный дом. Внутрь не пускают, но архитектура впечатляет с улицы.

9. Замок Монсальват, Сан-Франсиску-ди-Паула (РС)

Построен в кельтском стиле, окружён итальянскими садами. Используется для мероприятий и туров.

10. Замок Пампа, Риу-Парду (РС)

Приватный замок на равнине с живописными стенами, покрытыми зеленью. Доступ ограничен, но снаружи выглядит волшебно.

11. Замок Армориал, Сан-Жозе-ду-Белмонти (ПЕ)

Яркий представитель арморического движения. Форма, стиль, цвет — всё вдохновлено культурой северо-востока. 

12. Замок Бонотто, Криссиумал (РС)

Построен в 70-х как резиденция. Сейчас обсуждается его превращение в туристический объект. Удивляет башнями и массивными стенами.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке. Столица — город Бразилиа. Была колонией Португалии с момента высадки Педру Алвариша Кабрала на берегу Южной Америки 22 апреля 1500 года и до объявления независимости 7 сентября 1822 года в виде Бразильской империи.

За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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