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Любовь без границ: хозяева пошли на крайние меры — и весь интернет аплодирует

1:51
Туризм

В мире, где животные часто оказываются жертвами обстоятельств, история из Лас-Пальмаса доказывает: настоящая привязанность не знает преград. Молодая собака по кличке Бланка, страдающая параличом гортани, оказалась в эпицентре драматичной и трогательной истории, в которой главное — любовь, преданность и вера.

Хозяин с собакой на морском пляже
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хозяин с собакой на морском пляже

Когда нельзя оставить — и не оставляют

Её хозяева столкнулись с бюрократическими тупиками и непростыми решениями. Из-за болезни Бланки ни одна авиакомпания не согласилась перевезти её.

Попытка уехать на автомобиле через Францию закончилась неудачей: собака не имела документов, а её порода оказалась в списке потенциально опасных — проезд запрещён.

Но для тех, кто по-настоящему любит, границ не существует.

"Мы продадим всё, но не оставим её", — написали хозяева Бланки в социальных сетях.

С помощью родственников, друзей и невероятного упорства, они собрали деньги на частный самолёт.

Так Бланка пролетела над территорией Франции, минуя запреты и формальности, и благополучно приземлилась в Швейцарии, где её ждал новый дом и безопасная жизнь.

Не собака — приоритет

Сегодня Бланка жива, здорова и окружена заботой. Она стала символом того, что настоящая любовь — не на словах.

Для своих людей она была не "проблемой", не "обузой", а членом семьи, за которого борются до конца.

Эта история — не просто о спасении животного. Это о том, как человеческое сердце способно преодолеть любые законы, расстояния и условности.

Потому что там, где есть привязанность, не существует ни логистики, ни бюрократии — есть только путь к тем, кто нам дорог.

Уточнения

Лас-Па́льмас-де-Гран-Кана́рия (исп. Las Palmas de Gran Canaria) — город в Испании, административный центр провинции Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в составе архипелага Канарские острова, в 210 км от северо-западного побережья Африки.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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