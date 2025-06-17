Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона

В понедельник, 16 июня 2025 года, в Париже произошло то, что сложно представить: Лувр, символ искусства, культуры и стойкости, не открыл свои двери. Сотрудники музея — смотрители, билетёры, охрана — внезапно объявили забастовку, выступая против перегрузки, нехватки персонала и условий труда, которые сами называют "невыносимыми".
Сотни туристов с билетами в руках выстроились у стеклянной пирамиды Лувра. Разочарование, отсутствие информации и тишина вместо вдохновения.
"Это Мона Лиза стонет здесь", — с грустной иронией заметил 62-летний турист Кевин Уорд из Милуоки.
Сотрудники музея утверждают: они не могут больше ждать — устаревшая инфраструктура, жара под куполом пирамиды, нехватка туалетов и скамеек делают их работу ежедневным вызовом.
В 2024 году Лувр принял 8,7 миллиона человек. Но, по словам работников, музей уже давно достиг предела возможностей. Особенно в зале, где выставлена "Мона Лиза":
"Вы не видите картину. Вы видите телефоны. Вы видите локти. Вы чувствуете жар. А потом вас выталкивают", — рассказал 28-летний турист Джи Хён Пак из Сеула.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее представил масштабный план реконструкции музея стоимостью около 800 миллионов евро.
Он включает новое помещение для "Моны Лизы" и дополнительный вход со стороны Сены. Но сотрудники считают: такие меры — далеко не всё, что нужно.
Стихийная забастовка Лувра совпала с волной протестов против туризма по всей Европе. От Майорки до Барселоны люди выступают против модели, вытесняющей местных жителей и подрывающей городской уклад.
Лувр оказался в центре этой дискуссии. Забастовка началась с планового собрания и быстро переросла в публичное заявление недовольства.
Некоторые сотрудники, по словам Сары Сефиан, готовы временно вернуться, чтобы открыть "маршрут шедевров" — с "Мона Лизой" и "Венерой Милосской".
Государственные субсидии музею за последние 10 лет сократились на 20%, несмотря на рост потока туристов. И хотя Макрон называет Лувр ключевым культурным достоянием, сотрудники считают, что за красивыми речами скрывается реальное бездействие.
"Наши команды сейчас испытывают давление. Дело не только в искусстве — дело в людях, которые его защищают", — подчёркивает Сефиан.
До окончания масштабной реконструкции остаётся шесть лет. А пока шедевры и те, кто их хранит, остаются в подвешенном состоянии — как и миллионы посетителей со всего мира.
Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.
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