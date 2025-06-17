Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В понедельник, 16 июня 2025 года, в Париже произошло то, что сложно представить: Лувр, символ искусства, культуры и стойкости, не открыл свои двери. Сотрудники музея — смотрители, билетёры, охрана — внезапно объявили забастовку, выступая против перегрузки, нехватки персонала и условий труда, которые сами называют "невыносимыми".

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лувр

Очередь без конца и цели

Сотни туристов с билетами в руках выстроились у стеклянной пирамиды Лувра. Разочарование, отсутствие информации и тишина вместо вдохновения.

"Это Мона Лиза стонет здесь", — с грустной иронией заметил 62-летний турист Кевин Уорд из Милуоки.

Сотрудники музея утверждают: они не могут больше ждать — устаревшая инфраструктура, жара под куполом пирамиды, нехватка туалетов и скамеек делают их работу ежедневным вызовом.

Давление масс: когда культура не выдерживает толпы

В 2024 году Лувр принял 8,7 миллиона человек. Но, по словам работников, музей уже давно достиг предела возможностей. Особенно в зале, где выставлена "Мона Лиза":

"Вы не видите картину. Вы видите телефоны. Вы видите локти. Вы чувствуете жар. А потом вас выталкивают", — рассказал 28-летний турист Джи Хён Пак из Сеула.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее представил масштабный план реконструкции музея стоимостью около 800 миллионов евро.

Он включает новое помещение для "Моны Лизы" и дополнительный вход со стороны Сены. Но сотрудники считают: такие меры — далеко не всё, что нужно.

Протесты в Европе и голос Лувра

Стихийная забастовка Лувра совпала с волной протестов против туризма по всей Европе. От Майорки до Барселоны люди выступают против модели, вытесняющей местных жителей и подрывающей городской уклад.

Лувр оказался в центре этой дискуссии. Забастовка началась с планового собрания и быстро переросла в публичное заявление недовольства.

Некоторые сотрудники, по словам Сары Сефиан, готовы временно вернуться, чтобы открыть "маршрут шедевров" — с "Мона Лизой" и "Венерой Милосской".

Между обещаниями и реальностью

Государственные субсидии музею за последние 10 лет сократились на 20%, несмотря на рост потока туристов. И хотя Макрон называет Лувр ключевым культурным достоянием, сотрудники считают, что за красивыми речами скрывается реальное бездействие.

"Наши команды сейчас испытывают давление. Дело не только в искусстве — дело в людях, которые его защищают", — подчёркивает Сефиан.

До окончания масштабной реконструкции остаётся шесть лет. А пока шедевры и те, кто их хранит, остаются в подвешенном состоянии — как и миллионы посетителей со всего мира.

Уточнения

Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.

