Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про кисти: макияж пальцами — это новый уровень удобства
Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью
Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется
Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо
Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы
Ураган для растений: что делать, чтобы восстановить урожай после града
Я дорамщица: Роза Сябитова посоветовала свою любимую дораму
Кубанские аграрии готовятся к масштабной уборочной: 1,7 млн гектаров озимых ждут жатвы
Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей

Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона

3:10
Туризм

В понедельник, 16 июня 2025 года, в Париже произошло то, что сложно представить: Лувр, символ искусства, культуры и стойкости, не открыл свои двери. Сотрудники музея — смотрители, билетёры, охрана — внезапно объявили забастовку, выступая против перегрузки, нехватки персонала и условий труда, которые сами называют "невыносимыми".

Лувр
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лувр

Очередь без конца и цели

Сотни туристов с билетами в руках выстроились у стеклянной пирамиды Лувра. Разочарование, отсутствие информации и тишина вместо вдохновения.

"Это Мона Лиза стонет здесь", — с грустной иронией заметил 62-летний турист Кевин Уорд из Милуоки.

Сотрудники музея утверждают: они не могут больше ждать — устаревшая инфраструктура, жара под куполом пирамиды, нехватка туалетов и скамеек делают их работу ежедневным вызовом.

Давление масс: когда культура не выдерживает толпы

В 2024 году Лувр принял 8,7 миллиона человек. Но, по словам работников, музей уже давно достиг предела возможностей. Особенно в зале, где выставлена "Мона Лиза":

"Вы не видите картину. Вы видите телефоны. Вы видите локти. Вы чувствуете жар. А потом вас выталкивают", — рассказал 28-летний турист Джи Хён Пак из Сеула.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее представил масштабный план реконструкции музея стоимостью около 800 миллионов евро.

Он включает новое помещение для "Моны Лизы" и дополнительный вход со стороны Сены. Но сотрудники считают: такие меры — далеко не всё, что нужно.

Протесты в Европе и голос Лувра

Стихийная забастовка Лувра совпала с волной протестов против туризма по всей Европе. От Майорки до Барселоны люди выступают против модели, вытесняющей местных жителей и подрывающей городской уклад.

Лувр оказался в центре этой дискуссии. Забастовка началась с планового собрания и быстро переросла в публичное заявление недовольства.

Некоторые сотрудники, по словам Сары Сефиан, готовы временно вернуться, чтобы открыть "маршрут шедевров" — с "Мона Лизой" и "Венерой Милосской".

Между обещаниями и реальностью

Государственные субсидии музею за последние 10 лет сократились на 20%, несмотря на рост потока туристов. И хотя Макрон называет Лувр ключевым культурным достоянием, сотрудники считают, что за красивыми речами скрывается реальное бездействие.

"Наши команды сейчас испытывают давление. Дело не только в искусстве — дело в людях, которые его защищают", — подчёркивает Сефиан.

До окончания масштабной реконструкции остаётся шесть лет. А пока шедевры и те, кто их хранит, остаются в подвешенном состоянии — как и миллионы посетителей со всего мира.

Уточнения

Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион
Красота и стиль
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Благотворительная инициатива Тележки добра: как простые россияне меняют жизни детей
Одна секунда невнимательности — и вы снаружи: как достать ключ из машины, не разбивая стекло
Что скрывает обратная сторона Луны? Таинственно магнитные камни могут иметь взрывную историю
Сияй, но знай меру: 3 ошибки в использовании хайлайтера, которые испортят макияж
Мировая война неизбежна: Ближний Восток разгорится разрушительным пожаром
Забудьте о боли в спине: простые советы для комфортной прополки вашего огорода
18-летний представитель поколения Z рушит стереотипы: как он стал успешным владельцем такерии
Никто не ожидал такого от обычного умывальника: как бытовая вода превращается в биологическое оружие
Это место исцеляет за три дня: где в Пиренеях прячется источник вечной молодости
Тараканы как источник опасности: какие болезни они могут передавать вам и вашим детям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.