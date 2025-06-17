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Это место исцеляет за три дня: где в Пиренеях прячется источник вечной молодости

2:52
Туризм

На высоте 475 метров в самом сердце Верхних Пиренеев, среди зелёных холмов и спокойных долин, скрыта деревня Кабо-Верде — место, где природа и история слились в идеальное сочетание. С населением всего 1286 человек, она уже более двух тысяч лет хранит свой главный секрет — термальные воды температурой 23,3 °C, ежедневно дарящие 480 000 литров живительной силы.

Пиренеи, термальные источники
Фото: flickr.com by Leandro Neumann Ciuffo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пиренеи, термальные источники

Источник жизни из глубин земли

Целебные свойства воды Кабо-Верде были известны ещё римлянам. Сегодня её по-прежнему используют для оздоровления — особенно при проблемах с пищеварением, мочевыделительной системой и ревматизмом.

Вода поступает из источников Hount Caoute и Bouride, образующих настоящий подземный поток объёмом 600 000 литров в сутки.

"Воды Кабо-Верде имеют уникальный состав, способствующий детоксикации организма и снятию болей в суставах", — объясняет гидротерапевт доктор Этьен Лартиг.

Классическая процедура здесь длится 18 дней, но есть и короткие форматы для тех, кто хочет "перезагрузиться" за несколько дней.

Между легендой и реальностью

Одна из самых популярных легенд рассказывает о мавританской принцессе, исцелённой благодаря местной воде.

В благодарность она пожертвовала свои драгоценности на строительство первых терм. Сегодня в спа-комплексе Edenvik древние традиции соседствуют с современными методиками релаксации.

Курорт также стремится к экологическому лидерству. Новые термальные установки проектируются с учётом сохранения природных ресурсов — Кабо-Верде гордо носит звание "Зелёного курорта".

Место силы и вдохновения

Здесь можно не только лечиться, но и жить в ритме природы. Деревня окружена живописными тропами, а церковь Святого Петра XII века напоминает о богатом культурном прошлом. Тропа Пе-дю-Кау знакомит гостей с флорой региона и открывает потрясающие виды на Пиренеи.

Для активных путешественников есть аквапарки, трассы на деревьях и экстремальные развлечения, включая прыжки с виадука.

А для гурманов — рестораны и рынки с блюдами местной кухни, где овечий сыр, горный мёд и форель с миндалём покоряют с первого укуса.

В любое время года

Весной Кабо-Верде окутан цветущими садами, летом — пестрыми лугами, осенью — золотыми лесами, а зимой — снежной тишиной. Здесь круглый год уютно, спокойно и очень по-человечески.

Уточнения

Пирене́и или Пирене́йские горы (фр. Pyrénées, исп. Pirineos, окс. Pirenèus, кат. Pirineus, баск. Pirinioak), — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем. Исторически по обе стороны горного хребта простирались Княжество Каталония, Королевство Арагон, Окситания и Королевство Наварра.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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