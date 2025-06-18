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Итальянский отпуск без стресса: как избежать штрафов и других неприятных сюрпризов

4:38
Туризм

Италия — прекрасная страна, манящая туристов своей историей, культурой и живописными пейзажами, однако, чтобы отпуск не был омрачён неприятностями, стоит заранее подготовиться к некоторым особенностям. Этот мини-гид поможет избежать досадных штрафов, травм и других проблем, связанных с незнанием местных правил и обычаев.

Озеро Гарда
Фото: commons.wikimedia.org by Beuz93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Гарда

Транспорт: правила и подводные камни

Путешествуя по Италии на автомобиле, помните об ограничениях скорости: 130 км/ч на автострадах, 110 км/ч на основных дорогах, 90 км/ч на второстепенных и 50 км/ч в населённых пунктах. Для водителей со стажем менее трёх лет действуют более строгие ограничения. Автострады платные, оплата производится на пунктах взимания платы.

Парковка — ещё один момент, требующий внимания. Синие линии обозначают платную парковку, белые — бесплатную, а жёлтые — зарезервированные места. Оплатить парковку можно в газетных киосках или паркоматах.

Железнодорожная сеть Италии развита хорошо, и путешествие на поезде — отличный способ увидеть страну. Скоростные поезда Frecciarossa и Italo соединяют крупные города. Приобретая билеты на региональные поезда, не забудьте их прокомпостировать, иначе вам грозит штраф.

Алкоголь за рулем: допустимые нормы

В Италии допустимо небольшое содержание алкоголя в крови водителя — до 0,5 промилле, однако для начинающих водителей (со стажем менее трёх лет) и профессиональных водителей действует абсолютный запрет на алкоголь. Превышение допустимой нормы влечёт за собой штрафы.

В воду без обуви и ни на что не охотиться

Собираясь на пляж, не беспокойтесь о специальной обуви — большинство пляжей песчаные или галечные, однако, если вы планируете посетить такие места, как Кала Голоритце на Сардинии, где преобладает галька, возможно, вам будет комфортнее в обуви. Важно помнить, что за вход на некоторые пляжи, особенно вблизи крупных городов, может взиматься плата. И самое главное: не забирайте с собой частичку итальянской природы. Вывоз песка, ракушек или камней строго запрещён и карается крупными штрафами.

Купальник только на пляже

В городах Италии важно соблюдать дресс-код. Купальник уместен только на пляже или у бассейна. Для посещения ресторанов, магазинов и исторических центров лучше выбрать более закрытую одежду. Особенно строгие правила действуют при посещении церквей, соборов и базилик: плечи должны быть прикрыты, а юбки или шорты должны быть длиной до колен.

Итальянцы очень бережно относятся к своим памятникам. В Риме, например, запрещено сидеть на Испанской лестнице и купаться в фонтанах. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы. Вандализм может привести к выдворению из страны и запрету на въезд.

Ловушки для туристов: избегайте браслетов и следите за документами

Посещая Италию, люди также должны остерегаться карманников и туристических ловушек. Во всех крупных городах гиды обычно предостерегают от карманников. Как и во всех европейских странах, чаще всего они бушуют в местах с большим скоплением людей. Мобильный телефон, деньги и документы, то есть самые важные вещи, никогда не должны оставаться вне поля зрения, например, в рюкзаке за спиной.

Путешественники также должны остерегаться подозрительных продавцов на улицах крупных городов. Мужчины, чаще всего иностранцы, предлагают прохожим браслеты или розы, часто стараясь надеть браслет прямо на руки прохожих. Если им это удаётся, они требуют за это плату, даже если человек отказывается это сделать. Идеально избегать этих мужчин на расстоянии.

Люди также могут терять деньги при покупке других товаров на улицах — большинство из них являются нелегальными подделками. Что касается незаконной продажи товаров на улице, то только за первые три месяца 2025 года патрули конфисковали более 130 тысяч незаконно реализованных товаров (в том числе браслеты, ожерелья, цветы, сувениры, электронные устройства, аксессуары для одежды) и возбудили уголовное дело.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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