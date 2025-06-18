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Откройте для себя Марса-Матрух: бирюзовые волны и белоснежные пляжи, скрывающиеся в Египте

3:31
Туризм

Золотистый песок покрыт водой, блеск которой можно сравнить с хрусталём. Пена превращается в бирюзовое великолепие, и лазурное небо поднимается над морем. Возникает чувство, будто ты оказался не в Египте, а в далёкой Атлантике. Вот почему это место называется египетскими Карибами. Это не сон, это Марса-Матрух — секрет, который египтяне долго хранили для себя.

Марса-Матрух
Фото: commons.wikimedia.org by Rami 3z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Марса-Матрух

Тишина, спокойствие и красота моря

В то время как популярные курорты Средиземноморья переполнены туристами, а Красное море иногда пугает новостями об акулах, Марса-Матрух предлагает спокойствие и безопасность. Здесь, на побережье Средиземного моря, вас ждёт нетронутая красота, которая только начинает привлекать внимание путешественников.

Забудьте о Дубае и Мальдивах. Марса-Матрух — это доступная альтернатива, где вы всё ещё можете ощутить подлинный египетский дух, не испорченный массовым туризмом. Насладитесь тишиной и покоем, пока это место не стало слишком популярным.

Марса-Матрух — это прежде всего море. Его пляжи считаются одними из самых красивых в Египте. Пляж Алмаза с его ослепительно белым песком и бирюзовой водой поразит вас своей красотой. Здесь достаточно места для всех, а пологий вход в море идеально подходит для детей. Волны здесь невысокие, что делает купание безопасным и приятным.

Исторические жемчужины и современные небоскрёбы

Не упустите возможность посетить Купальни Клеопатры — природный бассейн, спрятанный в скале. По легенде, именно здесь купалась сама египетская царица.

Марса-Матрух — это не только пляжи. Здесь вы найдёте исторические достопримечательности, такие как музей Роммеля, расположенный в пещерах, которые во время Второй мировой войны служили штабом немецкой армии. А рядом возвышается современный Эль-Аламейн — центр отдыха с роскошными отелями, лагунами и небоскрёбами.

Еда и напитки

В Марса-Матрух вас ждёт восхитительное сочетание традиционной египетской кухни и свежайших даров моря. Местные морепродукты благодаря своей свежести обладают неповторимым вкусом, отличающимся от привычных импортных. Обязательно попробуйте слоёные блинчики "фетир мешальтет", сочную шаурму с острым мясом, классический кускус и сытную картофельную пасту "фул медамес".

Не упустите возможность насладиться местным манго — Египет славится его превосходным качеством! Для любителей сладкого здесь настоящий рай: сочные финики, нежный конаф (торт из мёда, орехов и лапши, напоминающий начинку популярного дубайского шоколада), традиционный рисовый пудинг "Омм Али" и ароматная "махлабия" — молочный рис с розовым маслом и фисташками.

Сезон и цены в Марса-Матрух

Лучшее время для посещения Марса-Матрух — с мая по октябрь, когда температура воздуха колеблется от 25 до 32 градусов Цельсия. Недельный отдых по системе "всё включено" обойдётся примерно от тысяч крон.

Марса-Матрух — это контраст, который делает это место незабываемым. Это Египет, который вы ещё не знаете.

Уточнения

Ме́рса-Матру́х Марса-Матрух (араб. مرسى مطروح‎ — «Брошенный якорь»; копт. Ⲧⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲛⲓⲟⲛ, Тпаратонион) — город в Египте, на побережье Средиземного моря, примерно в 240 км к западу от Александрии, на трассе Александрия — граница с Ливией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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