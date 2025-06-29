Город-призрак превратился в оазис для миллионеров

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то почти забытый город в штате Минас-Жерайс, Капитолиу превратился в символ возрождения. Ранее ассоциируемый с угасающим горнодобывающим прошлым, он стал современным магнитом для туристов с высоким достатком. Инфраструктура изменилась, а инвестиции сделали своё дело — теперь это локация, где элита ищет уединения и первозданную природу.

Фото: commons.wikimedia by Prefeitura de Olinda is licensed under Flickr танцовщицы, Бразилия

Переход от промышленного прошлого к устойчивому туризму стал стратегическим решением. Природные богатства, такие как озеро Фурнас, каньоны и водопады, дополнились современными курортами, СПА и частными эко-турами. Роль сыграли как государственная поддержка, так и частный капитал — вместе они сформировали модель устойчивого роста.

Местные власти разработали строгие меры по охране природы: все туроператоры обязаны проходить аккредитацию, а скоростные катера регулируются для защиты водных маршрутов. Это не просто "зелёная мода" — это реальная стратегия баланса между туризмом и сохранением природной среды.

Развитие туризма стало драйвером экономического и социального роста. Более 13 тысяч новых рабочих мест, оживление малого бизнеса, всплеск предпринимательства. Для местных жителей Капитолий — уже не просто город, а пример успешной трансформации и новой точки опоры для гордости и самореализации.

Сегодня Капитолиу — это элитный курорт, предлагающий уникальный природный опыт. Каньоны, частные пляжи, вертолётные прогулки и авторские туры — всё это формирует имидж города как места, где инновации встречаются с природой, а комфорт — с уважением к экологии.

Уточнения

Капитолиу (порт Capitólio) — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс.

