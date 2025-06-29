Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финал Игры в кальмара-3 раскритиковали как худший в истории: зрители в ярости
Без Мбаппе, но с магией Винисиуса: Реал взял своё и идёт за титулом КЧМ
Секрет комфортного сна в жару: как правильно использовать вентилятор — 5 важных советов
Лучшие способы приготовления курицы без лишних калорий: польза и оптимальная частота в рационе
Российские морепродукты в Южной Корее: вырос спрос на крабы, но общий импорт на минимуме
Не гламуром единым: места на Ибице, где жить дешево и красиво
Сделали покос — теперь делайте подкормку: трава работает лучше покупных удобрений
Как приготовить коктейль, который освежит в любой жаркий день
Один жест — и щенок теряет доверие: почему нельзя гладить сверху

Город-призрак превратился в оазис для миллионеров

1:48
Туризм

Когда-то почти забытый город в штате Минас-Жерайс, Капитолиу превратился в символ возрождения. Ранее ассоциируемый с угасающим горнодобывающим прошлым, он стал современным магнитом для туристов с высоким достатком. Инфраструктура изменилась, а инвестиции сделали своё дело — теперь это локация, где элита ищет уединения и первозданную природу.

танцовщицы, Бразилия
Фото: commons.wikimedia by Prefeitura de Olinda is licensed under Flickr
танцовщицы, Бразилия

Переход от промышленного прошлого к устойчивому туризму стал стратегическим решением. Природные богатства, такие как озеро Фурнас, каньоны и водопады, дополнились современными курортами, СПА и частными эко-турами. Роль сыграли как государственная поддержка, так и частный капитал — вместе они сформировали модель устойчивого роста.

Местные власти разработали строгие меры по охране природы: все туроператоры обязаны проходить аккредитацию, а скоростные катера регулируются для защиты водных маршрутов. Это не просто "зелёная мода" — это реальная стратегия баланса между туризмом и сохранением природной среды.

Развитие туризма стало драйвером экономического и социального роста. Более 13 тысяч новых рабочих мест, оживление малого бизнеса, всплеск предпринимательства. Для местных жителей Капитолий — уже не просто город, а пример успешной трансформации и новой точки опоры для гордости и самореализации.

Сегодня Капитолиу — это элитный курорт, предлагающий уникальный природный опыт. Каньоны, частные пляжи, вертолётные прогулки и авторские туры — всё это формирует имидж города как места, где инновации встречаются с природой, а комфорт — с уважением к экологии.

Уточнения

Капитолиу (порт Capitólio) — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Последние материалы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Город-призрак превратился в оазис для миллионеров
Сзади, но не виноват: как выйти сухим из воды и доказать, что в тебя въехали задним ходом
Пора на свидание: что скрывалось за случайной встречей Шепелева и Тулуповой в Tinder
Дело не в ожогах: Юрий Лоза раскрыл истинную причину проблем со здоровьем Киркорова — всё гораздо серьёзнее, чем вы думали
Томатный спасатель: как сохранить любимые растения в жару
Экономический прогноз: ключевая ставка ЦБ находится на пути к новым минимумам
Сливочный майонез, который вы никогда не купите в магазине: простые шаги к идеальному вкусу
Варикоз и сидячий образ жизни: главные факторы риска и что с ними делать
Собаки балдеют от травы, как будто это бургер с беконом: привычка, которая до сих пор необъяснима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.