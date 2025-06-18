Забудьте о шумных курортах: эти балканские жемчужины покорят ваше сердце

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2:03
Туризм

Путешествия за пределами привычных маршрутов: от пляжей Албании до пирамид Египта — экзотика, история и природа для яркого отпуска!

черногория
Фото: Wikipedia by Marcin Konsek , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
черногория

Албания остаётся одной из самых недооценённых жемчужин Европы. Здесь сочетаются живописные пляжи Адриатического и Ионического морей, старинные города и доступные цены. Город Берат, прозванный «городом тысячи окон», и каменная Гирокастра впечатляют архитектурным наследием. Любители активного отдыха найдут вдохновение в горах Проклетие — идеальное место для трекинга и природного туризма.

Грузия — страна с колоссальным культурным слоем. В столице Тбилиси переплетаются архитектура Персии, России и Европы. Батуми на берегу Чёрного моря предлагает пляжи и ночную жизнь, а горы Кавказа — трекинг и панорамные пейзажи. Здесь вино рождается в глиняных квеври, а хлеб пекут в тандыре — колорит гарантирован.

Северная Македония идеально подойдёт тем, кто ищет покой, природу и культуру. Охридское озеро — природная и духовная ценность Балкан, окружённая старинными монастырями и храмами. Страна очарует экологическим и культурным туризмом вдали от массовых туристических маршрутов.

В Черногории каждый найдёт свой тип отдыха. Пляжи Будвы и средневековый Которский залив сочетаются с величием национальных парков: Дурмитор с ледниковыми озёрами и Биоградский лес с девственной природой. Черногория удивляет компактностью и насыщенностью впечатлений.

Турция — это и пляжные курорты Анталии и Бодрума, и мистическая Каппадокия, и античные города вроде Эфеса. Египет впечатляет грандиозными памятниками древности: пирамиды Гизы, Луксор, храм Хатшепсут. А на Красном море в Хургаде и Шарме можно наслаждаться зимним солнцем и дайвингом.

Уточнения

Танды́р — печь-жаровня, мангал особого шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления разнообразной пищи у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова, а позднее — в остальных регионах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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