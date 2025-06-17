Грязь и странные привычки местных: россиянка рассказала о настоящей жизни в Южной Корее

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша поделилась в своем личном блоге впечатлениями от поездки в Южную Корею, отметив некоторые моменты, которые ей было сложно поверить.

Фото: commons.wikimedia.org by Wpcpey, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Парк Йоидо, Южная Корея

Особенно её удивила ситуация с чистотой в Сеуле, которая, по сравнению с Китаем или Японией, показалась далекой от идеала. По словам путешественницы, возле каждого кафе и магазина в городе стоят несколько больших мусорных контейнеров, в том числе отдельный для пищевых отходов.

Однако все эти урны находятся на открытом воздухе, и из-за жары содержимое быстро портится, что приводит к неприятному запаху.

Кроме того, автор рассказала о необычной для неё привычке корейцев — чистить зубы сразу после каждого приёма пищи. В общественных туалетах она видела женщин, которые доставали из сумок специальные наборы для ухода за полостью рта, включающие не только зубную щётку, но и щётку для языка и другие аксессуары.

Такая детальная забота о гигиене после еды произвела на блогершу сильное впечатление.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

