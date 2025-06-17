Вино, дьявол и замки: французская деревня, в которую вы влюбитесь с первого бокала

Пока Французская Ривьера страдает от наплыва туристов, в долине реки Ло спрятан тихий уголок, где время словно остановилось. Это Каор — город с богатой историей, ароматом чёрного вина и средневековыми улочками, на которых легко потеряться не только физически, но и мысленно.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал вина

Терруар для мечтателей: Мальбек в сердце Каора

Каор — родина "чёрного вина", насыщенного, тёмного Мальбека, который давно уже не только аргентинское достояние.

В этих краях он растёт на известняковых плато и впитывает в себя всё лучшее от местного микроклимата. Это не просто вино — это характер региона в бокале.

Изюминкой маршрута станут винодельни:

Château de Chambert — органическое виноделие с корнями в X веке.

Château du Cèdre — выдержанный Мальбек с тонкими дубовыми оттенками.

Domaine Cosse Maisonneuve — современный подход к традициям.

Château Les Croisille — молодое семейное производство с яркими вкусами.

Château de Hauterive — гастрономические дегустации с локальной кухней.

Большинство виноделен открыты для экскурсий и прогулок по виноградникам, а осенью можно даже попасть на сбор урожая.

Средневековый дух в каждом повороте

Гуляя по старому городу, вы попадёте в мир мощёных улочек и фахверковых домов. Но самая яркая достопримечательность — это Пон-Валентре, XIV века, с его тремя башнями и легендой о сделке с дьяволом. Впечатления — на уровне лучших сказок.

В соседнем Сен-Сирк-Лапопи — одной из самых красивых деревень Франции — вас ждут балконы в цветах, дома, будто вырезанные из камня, и бескрайние виды на долину.

Где остановиться и как добраться

Самый романтичный выбор — Le Château de Mercuès, замок XIII века с рестораном, отмеченным Мишленом, и видом на виноградники. Для более простого, но аутентичного отдыха подойдёт отель Terminus в центре Каора.

Добраться до Каора проще всего из Тулузы — на поезде или машине по живописной A20. А дальше — только наслаждение.

Уточнения

Као́р (устар. Кагор; фр. Cahors, окс. Caors, лат. Divona Cadurcorum) — исторический город на юго-западе Франции, на реке Ло, притоке Гаронны. Административный центр департамента Ло. Центр производства одноимённого красного сухого вина.



Мальбек (исп. Malbec), или Кот (фр. Côt) — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства красных, розовых, белых, десертных и игристых вин.

