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Химия и герметичность: как устроен самолётный туалет, чтобы никто не почувствовал запахов

1:53
Туризм

Вопрос, который хоть раз возникал у каждого пассажира: что происходит с отходами в туалете на борту, когда самолёт мчится на высоте 10 000 метров? Ответ гораздо интереснее и технологичнее, чем можно представить.

Авиакомпания Etihad Airways
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Vandervord, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авиакомпания Etihad Airways

Как работает вакуумная система

Самолётный туалет — это вовсе не просто унитаз в миниатюре. Он подключён к вакуумной системе, которая мгновенно засасывает отходы, как только вы нажимаете кнопку смыва.

Всё происходит быстро, без запахов и протечек. Именно вакуум, а не вода, обеспечивает такую эффективность, экономя массу и объём.

Химия на борту

Экскременты не просто хранятся в баке — они обрабатываются специальными химическими составами, которые дезинфицируют содержимое и устраняют запахи. Это снижает риск заражения и делает путешествие безопасным и гигиеничным.

Куда всё попадает?

Отходы отправляются в специальные герметичные резервуары, размещённые в хвостовой части самолета. Эти ёмкости рассчитаны на высокое давление и экстремальные условия.

Их никогда не опорожняют в полёте — это миф. Когда самолёт приземляется, к нему подъезжает специальный сервисный транспорт, и отходы откачиваются через герметичные шланги.

Экологическая безопасность

Важно знать: всё, что покидает самолёт, проходит тщательную переработку. Ни моча, ни кал не выбрасываются в атмосферу. Система полностью герметична и соответствует международным экологическим требованиям.

Туалеты в самолётах чистят и дезинфицируют регулярно, а персонал авиакомпаний строго следит за исправностью оборудования. Поэтому можете быть уверены — даже на высоте десяти километров всё под контролем.

Уточнения

Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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