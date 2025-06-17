Швейцарская ловушка без выхода: этот швейцарский город очарует вас сыром и закатами

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Хотите отдохнуть в горах, но без толп и перегруженных курортов? Обратите внимание на Сион — столицу швейцарского региона Вале. Здесь вас ждут средневековые замки, винодельни, фондю и полный релакс.

Фото: commons.wikimedia.org by MOSSOT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Швейцария

Как добраться?

Из международного аэропорта Женевы до Сиона можно добраться прямым поездом примерно за 2,5 часа.

Поезда отправляются с 8 утра до полуночи и курсируют не реже одного раза в час. И обязательно следуйте совету Памелы Драгер :

"Если вы едете на поезде из Женевы, обязательно садитесь в правой части поезда, и большую часть пути вы будете наслаждаться прекрасным видом на Женевское озеро". — советует старший обозреватель, Памела Драгер из The Directionally Challenged Traveller.

Город без спешки

Главный вокзал Сиона расположен в центре, так что вы сразу окажетесь в гуще событий. Город идеально подходит для пеших прогулок: всё рядом — рестораны, прокат велосипедов и даже винодельни в 25 минутах от центра.

Сыр, вино и дух средневековья

Обязательно посетите замок Турбийон и базилику Вале, расположенные на холмах с панорамными видами. Замок работает с марта по октябрь, а в базилике вы найдёте старейший в мире действующий орган. Летом она открыта с 11:00 до 18:00, в другое время — до 17:00.

После прогулки самое время расслабиться за фондю или раклетом. Лучшие места — Au Cheval Blanc и Au Vieux Valais.

А если хотите глубже окунуться в культуру виноделия, зайдите в Les Celliers de Sion — там вы можете попробовать от трёх до шести вин, используя специальные диспенсеры.

Для индивидуального опыта закажите экскурсию в Cave La Romaine. Это винодельня на склонах региона Фланти, где можно не только попробовать вино, но и пройтись по альпийским тропам среди виноградников.

Где остановиться и когда ехать?

Отели вроде Hôtel Elite и Hôtel Chalet Royal предложат комфорт, а в Старом городе легко найти аутентичные гостиницы с местным колоритом. Цены на ночь — от 140 до 220 франков.

Любителям экзотики стоит попробовать ночёвку на ферме Ranch des Maragnènes — прямо на сене, с завтраком и видом на горы. Стоимость — от 30 франков.

Лучшее время для поездки — весна, лето или ранняя осень. Зимой город тоже прекрасен, но часть достопримечательностей может быть закрыта.

Что взять с собой? Удобную обувь, бутылку для воды, крем от солнца, рюкзак и немного свободного места на телефоне для фото. Если планируете дегустации — прихватите сумку для бутылок.

Уточнения

Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии.



Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

