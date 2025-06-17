Что скрывает Кортона: тосканская мечта между Римом и Флоренцией

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы уже были в Риме, гуляли по каналам Венеции и любовались куполами Флоренции, пора открыть для себя Кортону — небольшой город в Тоскане, который легко может стать главной жемчужиной вашего отпуска.

Фото: commons.wikimedia.org by Archenzo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Италия, Тоскана

Как добраться до Кортоны?

Проще всего — через Рим. Прилетев в аэропорт Фьюмичино, доберитесь до вокзала Термини, а оттуда — прямиком на поезде до Кортоны.

Путь займёт около двух часов, и всё это время можно наслаждаться видами итальянской глубинки или спокойно отдохнуть в дороге.

Город, где живёт кино

Если вы любите романтические фильмы, Кортона наверняка покажется вам знакомой. Именно здесь снимали "Под солнцем Тосканы".

Дом героини — вилла Брамасоль — находится всего в 30 минутах ходьбы от центра. Место, которое легко узнать и сложно забыть.

Закаты, вино и тосканский воздух

Один из главных поводов побывать в Кортоне — потрясающие закаты. Особенно яркие они в зимние месяцы, когда небо окрашивается в медные и алые тона.

Лучше всего наблюдать их с бокалом местного вина, изготовленного из винограда сортов Санджовезе или Сира. В любой энотеке вы найдёте отличную бутылку — спросите местное.

Тишина и святость Эремо-Ле-Челле

Неподалёку от города расположен монастырь Эремо-Ле-Челле, основанный святым Франциском Ассизским ещё в 1211 году.

Он утопает в зелени и струящихся ручьях, а открыты его ворота с 7 утра до 7 вечера. Часы работы могут меняться, так что уточните заранее.

Следы этрусков и дыхание истории

Кортона сохраняет атмосферу средневековья, и не случайно: её корни — этрусские. Гуляя по площади Пьяцца-делла-Репубблика и Пьяцца-Синьорелли, обязательно загляните в Музей этрусской академии, а если захочется глубже погрузиться в древнюю историю, отправляйтесь в Археологический парк Содо. Лучше с гидом — так вы не пропустите ничего важного.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) область в центре Италии — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.



Корто́на (итал. Cortona, этр. Curton) — город в итальянской области Тоскана, расположен к северу от Тразименского озера в области Тоскана, к юго-востоку от города Ареццо в провинции Ареццо.

