Неожиданное вторжение на Ибице: угрозы для пляжей и экосистемы

Туристы на Ибице больше не могут чувствовать себя в полной безопасности даже в воде. Остров, который долгое время славился отсутствием змей, теперь стал местом для их неожиданного появления.
Вчера, 15 июня 2025 года, туристы на лодке, находившиеся у северного побережья, поймали прямо в воде змею длиной 1,8 метра. Это стало очередным тревожным сигналом для местных властей и жителей острова.
С 2003 года на Ибице стали замечать змей, которые, как предполагают эксперты, могли быть привезены с импортом декоративных оливковых деревьев с Пиренейского полуострова. Эти змеи, известные как подковообразные (Hemorrhois hippocrepis), являются не ядовитыми, но плотоядными.
С каждым годом популяция змей на острове растет, что вызывает беспокойство экологов, ведь новые хищники угрожают местной фауне, в частности, ящерицам, которые обитают только на Балеарских островах.
Интересное наблюдение: змеи теперь могут не только передвигаться по суше, но и плавать. Это открытие стало возможным благодаря последним наблюдениям, когда рептилии были замечены в море, далеко от побережья.
Такие изменения в поведении змей несут серьезную угрозу для экосистемы острова. Плавающие змеи могут достигать необитаемых островков и рифов, на которых обитают редкие виды животных, таких как ящерицы Muraiola Lizard, которые теперь находятся под угрозой исчезновения.
Не стоит паниковать. Если вы встретили змею, оставайтесь спокойными и не подходите к ней. Попробуйте спокойно наблюдать за ней с безопасного расстояния и, если змея находится в опасном месте, обратитесь в местные органы.
Важно помнить, что на острове уже установлены ловушки для змей — в 2024 году их было более 1500. Если вы заметили змею в ловушке, немедленно сообщите в COFIB, чтобы они могли забрать ее.
Местные власти активно предпринимают меры по контролю за популяцией змей, устанавливая ловушки и предпринимая другие шаги для предотвращения распространения этих хищников. Однако угроза для экосистемы острова остается серьезной, и последствия могут быть необратимыми.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.
И́бица (исп. Ibiza,) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова. Принадлежит Испании. Административный центр — город Ивиса.
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