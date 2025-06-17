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Неожиданное вторжение на Ибице: угрозы для пляжей и экосистемы

2:39
Туризм

Туристы на Ибице больше не могут чувствовать себя в полной безопасности даже в воде. Остров, который долгое время славился отсутствием змей, теперь стал местом для их неожиданного появления.

Ибица
Фото: flickr.com by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ибица

Вчера, 15 июня 2025 года, туристы на лодке, находившиеся у северного побережья, поймали прямо в воде змею длиной 1,8 метра. Это стало очередным тревожным сигналом для местных властей и жителей острова.

Что происходит с островом?

С 2003 года на Ибице стали замечать змей, которые, как предполагают эксперты, могли быть привезены с импортом декоративных оливковых деревьев с Пиренейского полуострова. Эти змеи, известные как подковообразные (Hemorrhois hippocrepis), являются не ядовитыми, но плотоядными.

С каждым годом популяция змей на острове растет, что вызывает беспокойство экологов, ведь новые хищники угрожают местной фауне, в частности, ящерицам, которые обитают только на Балеарских островах.

Ученые предупреждают: змеи научились плавать

Интересное наблюдение: змеи теперь могут не только передвигаться по суше, но и плавать. Это открытие стало возможным благодаря последним наблюдениям, когда рептилии были замечены в море, далеко от побережья.

Такие изменения в поведении змей несут серьезную угрозу для экосистемы острова. Плавающие змеи могут достигать необитаемых островков и рифов, на которых обитают редкие виды животных, таких как ящерицы Muraiola Lizard, которые теперь находятся под угрозой исчезновения.

Что делать, если встретили змею на Ибице?

Не стоит паниковать. Если вы встретили змею, оставайтесь спокойными и не подходите к ней. Попробуйте спокойно наблюдать за ней с безопасного расстояния и, если змея находится в опасном месте, обратитесь в местные органы.

Важно помнить, что на острове уже установлены ловушки для змей — в 2024 году их было более 1500. Если вы заметили змею в ловушке, немедленно сообщите в COFIB, чтобы они могли забрать ее.

Борьба с угрозой

Местные власти активно предпринимают меры по контролю за популяцией змей, устанавливая ловушки и предпринимая другие шаги для предотвращения распространения этих хищников. Однако угроза для экосистемы острова остается серьезной, и последствия могут быть необратимыми.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

И́бица (исп. Ibiza,) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова. Принадлежит Испании. Административный центр — город Ивиса.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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