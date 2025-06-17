Zohós — место, где каждый вечер становится праздником

Пространство и атмосфера Zohós — пышный сад, созданный для теплых летних вечеров под звездным небом. Расслабляющая атмосфера и уникальные греческие блюда переносят гостей из шумного города на греческий остров.
Философия кухни Zohós заключается в принципе "sharing is caring". Закуски сочетают в себе греческую классику и современные тенденции, представляя собой творческие и смелые решения, то есть блюда " с изюминкой".
Меню регулярно обновляется, предлагая блюда, вдохновленные свежими сезонными продуктами и дарами страны. В меню представлен широкий выбор блюд из морепродуктов, таких как креветки, жареный кальмар, моллюски и треска.
Также предлагаются мясные блюда, такие как тефтели, курица-лукум и щеки мускуса.
Блюда идеально сочетаются с винами из обновленного винного погреба Zohós, представляющего греческие и международные сорта.
Любители коктейлей найдут список креативных освежающих коктейлей.
И, конечно, божественные десерты, которые часто обновляются в зависимости от сезона и сочетают в себе сладкие, кислые и соленые оттенки, такие как шоколад или фрукты с лимоном, соленой карамелью и оливками, пишет iefimerida.
Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
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