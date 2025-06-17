Zohós — место, где каждый вечер становится праздником

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пространство и атмосфера Zohós — пышный сад, созданный для теплых летних вечеров под звездным небом. Расслабляющая атмосфера и уникальные греческие блюда переносят гостей из шумного города на греческий остров.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

Философия кухни Zohós заключается в принципе "sharing is caring". Закуски сочетают в себе греческую классику и современные тенденции, представляя собой творческие и смелые решения, то есть блюда " с изюминкой".

Меню регулярно обновляется, предлагая блюда, вдохновленные свежими сезонными продуктами и дарами страны. В меню представлен широкий выбор блюд из морепродуктов, таких как креветки, жареный кальмар, моллюски и треска.

Также предлагаются мясные блюда, такие как тефтели, курица-лукум и щеки мускуса.

Блюда идеально сочетаются с винами из обновленного винного погреба Zohós, представляющего греческие и международные сорта.

Любители коктейлей найдут список креативных освежающих коктейлей.

И, конечно, божественные десерты, которые часто обновляются в зависимости от сезона и сочетают в себе сладкие, кислые и соленые оттенки, такие как шоколад или фрукты с лимоном, соленой карамелью и оливками, пишет iefimerida.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.



