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Как крафтовое мороженое стало искусством — в Италии назвали лучших мастеров джелато

1:36
Туризм

Путеводитель от Gambero Rosso является ценным ресурсом для ценителей крафтового мороженого, который отметил лучшие заведения страны на основе строгих критериев и тщательно спланированных анонимных визитов.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мороженое

При отборе учитывались качество ингредиентов, методы приготовления, сезонность, разнообразие ассортимента и экологичность производства. Ежегодно самые выдающиеся мастера джелато отмечаются за их способность сочетать традиции и инновации, создавая аутентичный, сбалансированный и креативный продукт.

Ежегодно, помимо присвоения титула "Три конуса" лучшим итальянским мастерам джелато, путеводитель Gelaterie D'Italia от Gambero Rosso также вручает ряд специальных наград. Эти награды отмечают определенные категории, подчеркивая не только превосходство конечного продукта, но и вклад, который некоторые предприятия вносят в развитие индустрии крафтового мороженого.

Например, премия "Восходящий мастер джелато" досталась Марии Терезе Ди Фрайя из "Radicale Gelato" в Анконе. Эта награда отмечает выдающийся талант нового поколения ремесленников. Как отмечается в руководстве Gambero Rosso, Мария Тереза ди Фрайя выделяется своим молодым, но уже узнаваемым проектом с радикальным и осознанным подходом. Её джелато создаётся из тщательно отобранных местных продуктов, передавая уникальность региона через современные и неожиданные рецепты, пишет quifinanza.

Уточнения

Джелато также желато (итал. gelato — мороженое, от лат. gelātus — замороженный) — итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара, с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов. Джелато, в отличие от обычного мороженого, содержит только молочные жиры: в оригинальном джелато не могут использоваться заменители молочного жира.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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