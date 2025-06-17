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Не стать жертвой: главные схемы мошенников, о которых должен знать каждый турист

Туризм

Собираясь в отпуск за границу, важно помнить о безопасности своих финансов и личных данных. Эксперты советуют туристам проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников, использующих различные схемы обмана.

Руан
Фото: commons.wikimedia.org by kirkandmimi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руан

Один из самых распространённых способов — нечестный обмен валюты. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется обменивать деньги только в банках или официальных обменных пунктах, тщательно пересчитывать полученную сумму и обращать внимание на номера купюр.

Ещё одна проблема — недобросовестные таксисты. Заранее узнайте примерную стоимость поездки, пользуйтесь проверенными приложениями и требуйте включения счётчика.

В некоторых странах, например, в Испании, Франции и Чехии, можно столкнуться с лжеполицейскими, вымогающими деньги под предлогом проверки документов. Ни в коем случае не отдавайте им свои документы или кошелёк, требуйте сопровождения в настоящий полицейский участок и немедленно свяжитесь с посольством.

В популярных туристических городах Италии, Греции и Франции часто встречаются мошенники, предлагающие поддельные экскурсии или билеты в музеи. Покупайте билеты только на официальных сайтах музеев или в их кассах, а экскурсии заказывайте через проверенные агентства с хорошими отзывами.

Остерегайтесь мошеннических схем с арендой жилья. Бронируйте апартаменты только на проверенных сайтах с системой гарантий, внимательно читайте отзывы и никогда не переводите деньги напрямую владельцу без подтверждения бронирования.

При заселении в отель сфотографируйте состояние номера, чтобы избежать необоснованных требований доплаты за "ремонт". То же самое касается арендованного транспорта — зафиксируйте все имеющиеся повреждения, чтобы не платить за них при возврате.

И, наконец, будьте осторожны с "дружелюбными местными", предлагающими провести время в барах или купить сувениры. Не соглашайтесь на навязчивые предложения незнакомцев, особенно если они настаивают на покупке чего-либо.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обезопасить себя от мошенников и насладиться отдыхом без неприятных сюрпризов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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