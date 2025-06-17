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Вкус детства и кулинарные раритеты: что ждёт гостей фестиваля Вершки да корешки в Новгородской области

1:51
Туризм

В Новгородской области, в живописном местечке близ деревни Бор, 17 августа развернётся настоящий праздник вкуса! База отдыха "Любытино-Хутор" станет площадкой для третьего гастрономического фестиваля с аппетитным названием "Вершки да корешки".

Картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картошка

Самым захватывающим событием станет кулинарный поединок, где лучшие повара продемонстрируют своё мастерство, черпая вдохновение в богатом наследии русской кухни. Гостей ждут как знакомые с детства блюда, например, ароматная печёная картошечка с нежной томлёной говядиной, так и настоящие кулинарные раритеты, приготовленные по старинным рецептам. Каждый сможет оценить творения шефов и отдать свой голос за понравившееся угощение.

Но "Вершки да корешки" — это не только гастрономическое удовольствие! Организаторы подготовили насыщенную программу для всей семьи:

  • На протяжении всего дня будет звучать живая музыка, создавая атмосферу праздника.
  • Все желающие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах как для взрослых, так и для юных кулинаров.
  • На ярмарке фермерских продуктов можно будет приобрести свежие и натуральные продукты от местных производителей.
  • Для детей будут организованы игровые поляны с традиционными русскими забавами.
  • И, конечно, всех ждёт полевая кухня, где привычные блюда предстанут в изысканной ресторанной подаче.

Старт фестиваля — в полдень. И самое приятное — вход абсолютно свободный! Приезжайте всей семьёй, чтобы насладиться атмосферой праздника, попробовать вкуснейшие блюда и отлично провести время на свежем воздухе! Об этом сообщает "Фонтанка".

Уточнения

Новгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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