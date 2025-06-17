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Шезлонговая лихорадка: как российские туристы борются за место под солнцем в Турции

1:06
Туризм

Отдых в Турции порой омрачается нешуточной борьбой за место под солнцем, а точнее, за заветный шезлонг у моря. Один из российских туристов, столкнувшись с этой проблемой, поделился своими наблюдениями в социальных сетях, метко окрестив происходящее выражением "колхозники на отдыхе".

Турецкий пляж
Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турецкий пляж

Он признался, что поначалу пытался игнорировать негласное правило "кто первый встал, того и тапки", то есть полотенце на лежаке, однако, осознав, что иначе к морю не пробиться, сдался и сам ненадолго прибегнул к этой тактике.

В комментариях под постом развернулась целая дискуссия. Одни пользователи делились собственными стратегиями "захвата" лежаков: они не стеснялись убирать чужие полотенца. Другие предлагали радикальные решения, например, собрать все "забронированные" полотенца в одну кучу, чтобы спровоцировать хаос и справедливость. В общем, тема "лежачной войны" оказалась близка многим отдыхающим, и каждый делился своим опытом выживания в этой непростой ситуации.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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