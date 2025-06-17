Обычный шоппинг в Испании обернётся штрафом: что теперь запрещено туристам

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете отпуск на солнечных курортах Испании — Майорке, Коста-дель-Соль или в Марбелье? Тогда будьте осторожны: шоппинг в "неустановленных местах" может обернуться не сувениром, а штрафом до 200 евро. И речь не о контрабанде, а о, казалось бы, безобидной покупке на улице.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Шоппинг в испании

Кто под ударом — турист или торговец

Теперь на испанских курортах под удар попадают не продавцы фейковых брендов, а туристы, решившие приобрести сумку или очки у уличных торговцев. Власти считают, что именно покупатели — основное звено в цепочке подпольной торговли. Аргумент простой: вы поддерживаете преступный бизнес, даже не подозревая об этом.

"Это поддержка преступной сети"

"Покупка поддельных товаров не только подрывает ценность оригинала, но и способствует развитию преступных схем", — поясняет Дэнни Тоффел, основатель компании Watches2U. "Многие не понимают, что, приобретая фейк, становятся частью преступной сети", — добавляет он.

А ещё подделки часто делаются из дешёвых и небезопасных материалов.

Полицейские под прикрытием и набережные, полные подделок

Особо активно меры применяются в сезоны наплыва туристов. Например, в прошлом году на улицах Коста-Бравы работали тайные полицейские патрули, отслеживавшие уличную торговлю. Контроль жёсткий: штрафуют не продавцов (часто это мигранты), а тех, кто "затоваривается" у них.

Как не попасться: простое правило

Как распознать опасную покупку? Очень просто — если вам на набережной предлагают дизайнерскую сумку, часы или очки за пару десятков евро, это почти наверняка подделка.

Испания — не единственная: в Италии действуют похожие законы

Испанцы уверяют: они — не единственные. Похожие законы действуют и в Италии. Там действует "Legge Finanziaria" — закон, защищающий местную моду. Туристов, пойманных с фейковыми вещами, тоже ждёт солидный штраф.

А ещё - динамические цены в отелях

И это не единственное новшество. Ранее стало известно, что в Турции отели начали использовать систему "динамического ценообразования", позволяющую "вовремя" поднять стоимость проживания для доверчивых туристов.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

