Далеко не каждая готова к таким условиям: как арабские перевозчики выбирают стюардесс

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Работать в небе — мечта многих, но где это делать выгоднее всего? Российская стюардесса из Emirates уверена: арабские авиакомпании — вне конкуренции.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Самолёт в Египте

Деньги в небе — в сторону Востока

В соцсетях бортпроводница рассказала, что именно компании Ближнего Востока предлагают лучшие условия оплаты труда. Если бы она сейчас выбирала работу, то в первую очередь смотрела бы на предложения от Emirates, Qatar Airways и других крупных перевозчиков региона.

Требования бывают… нестандартные

Однако она предупреждает: желающие попасть в кабину лайнера должны тщательно изучать условия приёма. У разных компаний — свои нюансы.

Например:

Жёсткие требования к росту

Особое внимание к внешности

В некоторых случаях — обязательное ношение хиджаба

Лондон? Нет, спасибо

Это не первое её откровение. Ранее она поделилась личным наблюдением: Лондон — один из самых нелюбимых городов среди бортпроводников. Причина проста — слишком частые рейсы, которые утомляют даже самых стойких.

Не только зарплата — но и образ жизни

Работа в небе — это не только про деньги. Это распорядок, график, культура компании и требования, которые могут кардинально отличаться от страны к стране. Ближний Восток предлагает щедрые условия, но требует соответствия высоким стандартам.

Уточнения

Emirates (араб طيران الإمارات‎) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ).

