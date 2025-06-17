Далеко не каждая готова к таким условиям: как арабские перевозчики выбирают стюардесс

Работать в небе — мечта многих, но где это делать выгоднее всего? Российская стюардесса из Emirates уверена: арабские авиакомпании — вне конкуренции.
В соцсетях бортпроводница рассказала, что именно компании Ближнего Востока предлагают лучшие условия оплаты труда. Если бы она сейчас выбирала работу, то в первую очередь смотрела бы на предложения от Emirates, Qatar Airways и других крупных перевозчиков региона.
Однако она предупреждает: желающие попасть в кабину лайнера должны тщательно изучать условия приёма. У разных компаний — свои нюансы.
Например:
Жёсткие требования к росту
Особое внимание к внешности
В некоторых случаях — обязательное ношение хиджаба
Это не первое её откровение. Ранее она поделилась личным наблюдением: Лондон — один из самых нелюбимых городов среди бортпроводников. Причина проста — слишком частые рейсы, которые утомляют даже самых стойких.
Работа в небе — это не только про деньги. Это распорядок, график, культура компании и требования, которые могут кардинально отличаться от страны к стране. Ближний Восток предлагает щедрые условия, но требует соответствия высоким стандартам.
Emirates (араб طيران الإمارات) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ).
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