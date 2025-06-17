Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи

Чипсы, бутерброды и даже жареная курица — всё это теперь не просто перекус на природе, а настоящий тренд в аэропортах. Пользователи TikTok вовсю делятся лайфхаками, как не оставить половину зарплаты в фудкорте перед вылетом. Их главный совет: просто принесите еду с собой из дома. В большинстве случаев вам никто и слова не скажет.
Блогеры охотно выкладывают видео, где показывают содержимое своих сумок — сендвичи, сладости, лапша быстрого приготовления и даже полноценные обеды. Всё это аккуратно упаковано и безопасно прошло службу досмотра. "Покупать еду в аэропорту — слишком дорого. Я просто взяла свою еду из дома", — объясняет одна девушка. Она показывает упаковку с обедом, в которой не только перекус для себя, но и еда для всей семьи.
Цены действительно кусаются: банальный бутерброд может стоить до 600 рублей. И таких историй множество. "Люди должны перестать платить по драконовским тарифам за еду в аэропортах", — уверяет другая героиня ролика, показывая, как она пронесла еду через контроль. Она взяла перекусы и лапшу быстрого приготовления — хватило и детям, и себе.
Единственное, что может испортить план — это бутылка воды. Пронести её через досмотр не получится. Однако купить воду по отдельности всё же дешевле, чем весь обед. А вот супы, соусы и рагу лучше оставить дома: из-за содержания жидкости их могут изъять.
Совет особенно полезен российским туристам. Один из самых популярных аэропортов для пересадок среди россиян уже не первый год считается самым дорогим в мире — и это не просто слухи. Цены в нём действительно поражают.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.