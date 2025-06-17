Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чипсы, бутерброды и даже жареная курица — всё это теперь не просто перекус на природе, а настоящий тренд в аэропортах. Пользователи TikTok вовсю делятся лайфхаками, как не оставить половину зарплаты в фудкорте перед вылетом. Их главный совет: просто принесите еду с собой из дома. В большинстве случаев вам никто и слова не скажет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Ланч бокс

Новый тренд: ланч-бокс против аэропортовых цен

Блогеры охотно выкладывают видео, где показывают содержимое своих сумок — сендвичи, сладости, лапша быстрого приготовления и даже полноценные обеды. Всё это аккуратно упаковано и безопасно прошло службу досмотра. "Покупать еду в аэропорту — слишком дорого. Я просто взяла свою еду из дома", — объясняет одна девушка. Она показывает упаковку с обедом, в которой не только перекус для себя, но и еда для всей семьи.

"Я не хочу платить за то, что могу принести сама"

Цены действительно кусаются: банальный бутерброд может стоить до 600 рублей. И таких историй множество. "Люди должны перестать платить по драконовским тарифам за еду в аэропортах", — уверяет другая героиня ролика, показывая, как она пронесла еду через контроль. Она взяла перекусы и лапшу быстрого приготовления — хватило и детям, и себе.

Но есть нюанс: вода и жидкие продукты

Единственное, что может испортить план — это бутылка воды. Пронести её через досмотр не получится. Однако купить воду по отдельности всё же дешевле, чем весь обед. А вот супы, соусы и рагу лучше оставить дома: из-за содержания жидкости их могут изъять.

Почему это актуально для россиян

Совет особенно полезен российским туристам. Один из самых популярных аэропортов для пересадок среди россиян уже не первый год считается самым дорогим в мире — и это не просто слухи. Цены в нём действительно поражают.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

