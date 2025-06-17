Сотни протестующих в Барселоне: местные жители устали от туристического наплыва

Волна недовольства захлестнула популярные туристические направления Европы. В Испании, в частности в Барселоне и других городах, прошли масштабные демонстрации, участники которых выражали протест против наплыва туристов. Местные жители обвиняют путешественников в усугублении жилищного кризиса и неподобающем поведении.
Социальные сети пестрят кадрами с протестующими, держащими плакаты с призывами к туристам покинуть страну. Организаторы акции утверждают, что в ней приняли участие тысячи людей, в то время как полиция оценивает число демонстрантов значительно скромнее.
Подобные акции прошли не только в Испании, но и в других европейских городах, включая Лиссабон и несколько городов Италии. Ранее жители Канарских островов и других популярных курортов также выражали недовольство, требуя ограничить сдачу жилья в аренду туристам. Напряжение между местным населением и туристами растет, заставляя последних искать убежище в отелях. Об этом сообщает Catalan News.
Барсело́на (кат. Barcelona [bəɾsəˈɫonə], исп. Barcelona [baɾθeˈlona]) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона.
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