Сотни протестующих в Барселоне: местные жители устали от туристического наплыва

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Волна недовольства захлестнула популярные туристические направления Европы. В Испании, в частности в Барселоне и других городах, прошли масштабные демонстрации, участники которых выражали протест против наплыва туристов. Местные жители обвиняют путешественников в усугублении жилищного кризиса и неподобающем поведении.

Фото: web.archive.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Барселона

Социальные сети пестрят кадрами с протестующими, держащими плакаты с призывами к туристам покинуть страну. Организаторы акции утверждают, что в ней приняли участие тысячи людей, в то время как полиция оценивает число демонстрантов значительно скромнее.

Подобные акции прошли не только в Испании, но и в других европейских городах, включая Лиссабон и несколько городов Италии. Ранее жители Канарских островов и других популярных курортов также выражали недовольство, требуя ограничить сдачу жилья в аренду туристам. Напряжение между местным населением и туристами растет, заставляя последних искать убежище в отелях. Об этом сообщает Catalan News.

Уточнения

Барсело́на (кат. Barcelona [bəɾsəˈɫonə], исп. Barcelona [baɾθeˈlona]) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона.

