Туристка предупреждает о рисках: почему эти города попали в её список опасных

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии летнего туристического сезона путешественница Андреа Эллиотт поделилась в соцсети списком из пяти самых опасных городов, которые она посетила. Туристка призвала девушек быть осторожными, если они решат туда отправиться.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Первым в списке оказалась Манила на Филиппинах, где ей не разрешили воспользоваться банкоматом на улице, а также посоветовали не носить открытые, откровенные вещи.

На втором месте — Париж (Франция). Андреа рассказала, что дважды чуть не стала жертвой грабежа в метро, несмотря на присутствие полицейских. Ей также рекомендовали не выходить на улицу ночью.

Третьим в списке стала Картахена (Колумбия). Город ей понравился, но она отметила агрессивное поведение мужчин и предостережение полиции о безопасности с телефоном.

Четвертое место занял Кей-Коулкер в Белизе, где она столкнулась с агрессивным поведением мужчин и даже использовала перцовый баллончик в защиту.

Замыкал список Сан-Сальвадор в Сальвадоре, где она едва не стала жертвой похищения, передает nypost.

Уточнения

Сезон (фр saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.



