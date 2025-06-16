Туристка предупреждает о рисках: почему эти города попали в её список опасных

В преддверии летнего туристического сезона путешественница Андреа Эллиотт поделилась в соцсети списком из пяти самых опасных городов, которые она посетила. Туристка призвала девушек быть осторожными, если они решат туда отправиться.
Первым в списке оказалась Манила на Филиппинах, где ей не разрешили воспользоваться банкоматом на улице, а также посоветовали не носить открытые, откровенные вещи.
На втором месте — Париж (Франция). Андреа рассказала, что дважды чуть не стала жертвой грабежа в метро, несмотря на присутствие полицейских. Ей также рекомендовали не выходить на улицу ночью.
Третьим в списке стала Картахена (Колумбия). Город ей понравился, но она отметила агрессивное поведение мужчин и предостережение полиции о безопасности с телефоном.
Четвертое место занял Кей-Коулкер в Белизе, где она столкнулась с агрессивным поведением мужчин и даже использовала перцовый баллончик в защиту.
Замыкал список Сан-Сальвадор в Сальвадоре, где она едва не стала жертвой похищения, передает nypost.
Сезон (фр saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.
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