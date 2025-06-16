Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем улью нужны трутни, если они ничего не делают
Это не диета, а обман: 5 легких продуктов, которые на самом деле не помогают вам похудеть
Как крафтовое мороженое стало искусством — в Италии назвали лучших мастеров джелато
Машина стала прожорливой? Эти детали под капотом легко съедают половину бака
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Азия и Океания: 30 млн лет эту черту на карте не пересекает ни одно живое существо
Волочкова ответила на слухи о романе Керимова с Муцениеце цитатой экс-возлюбленного
Нанесли маску — а стало хуже? Рассказываем, какую выбрать, чтобы не навредить коже
Рыбий жир против гипертонии: наука о том, как снизить давление с помощью омега-3

Туристка предупреждает о рисках: почему эти города попали в её список опасных

1:09
Туризм

В преддверии летнего туристического сезона путешественница Андреа Эллиотт поделилась в соцсети списком из пяти самых опасных городов, которые она посетила. Туристка призвала девушек быть осторожными, если они решат туда отправиться.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Первым в списке оказалась Манила на Филиппинах, где ей не разрешили воспользоваться банкоматом на улице, а также посоветовали не носить открытые, откровенные вещи.

На втором месте — Париж (Франция). Андреа рассказала, что дважды чуть не стала жертвой грабежа в метро, несмотря на присутствие полицейских. Ей также рекомендовали не выходить на улицу ночью.

Третьим в списке стала Картахена (Колумбия). Город ей понравился, но она отметила агрессивное поведение мужчин и предостережение полиции о безопасности с телефоном.

Четвертое место занял Кей-Коулкер в Белизе, где она столкнулась с агрессивным поведением мужчин и даже использовала перцовый баллончик в защиту.

Замыкал список Сан-Сальвадор в Сальвадоре, где она едва не стала жертвой похищения, передает nypost.

Уточнения

Сезон (фр  saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион
Красота и стиль
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион Аудио 
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Все пытались замаскировать вкус, а нужно было его раскрыть: как усилить аромат огурцов
Резервы России неожиданно выросли — что стоит за этим скачком
Горбатые киты хотят общаться с людьми, выяснили учёные
Лимон и вода натощак: вот зачем это делают каждое утро
Офис в бомбоубежище: Анатолий Белый* раскрыл свой быт во время ударов Израиля по Ирану
Тренд 2025 года, о котором говорят все дизайнеры: забудьте про обычную ванну
Тайна отмены гастролей: Поплавская вывела на чистую воду Театр Вахтангова
Без визита в клинику, но с результатом: кошкам стало легче
Свет ночью — враг сна: вот почему темнота важнее, чем вы думаете
Сработает даже через стену: в ключе авто нашли скрытую функцию, которую все игнорируют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.