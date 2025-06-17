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Когда бонусные мили становятся ловушкой? Шокирующая история авиапассажира

2:09
Туризм

Если ваш рейс задержан, вы имеете право пересесть на рейс другой авиакомпании, чтобы вылететь раньше. Это правило закреплено в международных актах, включая Монреальскую конвенцию. Однако на практике это право имеет важные ограничения, особенно если речь идёт о билетах, купленных за бонусные мили.

Салон самолёта
Фото: flickr.com by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолёта

Недавно в России был рассмотрен судебный спор с участием Turkish Airlines. Один из пассажиров приобрёл у авиакомпании билет по маршруту Москва-Стамбул-Салоники за 49 826 бонусных миль. Однако из-за задержки рейса Москва-Стамбул он не успел на следующий сегмент — перелёт в Салоники. Чтобы не терять время, пассажир купил новый билет на альтернативный рейс авиакомпании Aegean Airlines за 37 056 миль и отправился в пункт назначения.

После возвращения пассажир обратился в Turkish Airlines с требованием компенсировать понесённые затраты. Однако авиакомпания отказала, и клиент обратился в суд. В итоге, суд встал на сторону Turkish Airlines и отказал в удовлетворении иска.

Суд указал, что бонусные мили не являются денежными средствами и не подлежат финансовой компенсации. Более того, банк, предоставивший мили в рамках программы лояльности, не обязан возвращать их или обеспечивать возможность покупки альтернативного билета. Мили — это условные единицы, не имеющие реального денежного эквивалента. Кроме того, поскольку пассажир не понёс прямых денежных убытков, требование о компенсации было признано необоснованным.

Этот случай служит важным напоминанием: приобретая билеты за бонусные мили, пассажиры ограничены в возможностях получения компенсации в случае непредвиденных ситуаций. Если приоритетом являются гибкость и защита прав, лучше покупать билеты за реальные деньги — в таком случае вероятность получить компенсацию значительно выше.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

Монреальская конвенция (полное наименование — Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок) — это многосторонний договор, принятый дипломатическим совещанием государств-членов ИКАО в 1999 году. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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