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Евросоюз продлил санкции против крымчан до 2026 года: что это значит для туристов

1:10
Туризм

Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2026 года. Санкции были введены в июне 2014 года — после референдума о воссоединении Крыма с Россией, который в Брюсселе не признали легитимным.

Ласточкино гнездо в Ялте
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ласточкино гнездо в Ялте

Ограничения предусматривают полный запрет на любые экономические контакты европейского бизнеса с Крымом и компаниями, зарегистрированными на полуострове. Также под запретом — экспорт товаров, технологий и инвестиции. Кроме того, жителям Крыма по-прежнему отказывают в выдаче шенгенских виз, если они оформлены на территории полуострова.

Изначально санкции против Крыма стали первым масштабным пакетом мер, принятых Евросоюзом в 2014 году. Сегодня они действуют параллельно с 17 более широкими пакетами санкций, направленными против России. Однако, как подчёркивается в официальных документах ЕС, крымские меры продолжают сохранять самостоятельное значение как символ непризнания изменения статуса полуострова.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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