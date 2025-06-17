Секреты успешного путешественника: как обойти задержки рейсов

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1:20
Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает о вероятной нормализации ситуации с авиаперелётами в направлении Ближнего Востока в течение ближайших нескольких дней. На данный момент изменения в расписании коснулись рейсов в Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, восстановление стабильного расписания — это вопрос нескольких дней, однако мгновенного возврата к прежнему графику ожидать не стоит.

«Такие сбои невозможно устранить за один день — это требует времени и координации всех участников рынка», — подчеркнула Ломидзе в эфире телеканала РБК.

Изменения в расписаниях стали следствием обострения конфликта между Израилем и Ираном. В условиях нестабильности авиакомпании вынуждены пересматривать маршруты и оперативно принимать решения на основе актуальной ситуации в воздушном пространстве региона.

Несмотря на сложную ситуацию, в 80% случаев авиаперевозчики оперативно организуют альтернативные маршруты. Это позволяет избежать массовой отмены рейсов, но всё же влечёт за собой корректировку времени вылета, длительности полёта и общего расписания.

Уточнения

Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек. По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного туризма: за 2019 год Россия приняла 24 419 000 международных гостей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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