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Секрет выживания в небе: эта поза может спасти вам жизнь во время авиакатастрофы

2:32
Туризм

В критической ситуации в воздухе каждая секунда и каждое действие имеют значение. Особенно — когда салон начинает заполняться дымом, а паника растёт с каждым вдохом. Что делать? Как не потерять самообладание и выжить?

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

Опасность — не в падении, а в дыме

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин рассказал в интервью aif.ru, что чаще всего в катастрофах люди гибнут не от удара о землю, а от удушья.

"Три-четыре вдоха достаточно, когда горит самолет, после чего человек уходит — он просто засыпает. Поэтому нужно стараться меньше дышать", — объясняет Базыкин.

Главное — сохранить сознание и не позволить токсичному дыму поразить организм за считаные секунды. Чтобы выиграть время, нужно принять правильное положение.

Простая поза — шанс выжить

"Рекомендуется максимально нагнуться и сидеть в напряжении, чтобы все мышцы работали. Локти следует выставить в кресло перед собой, а голову прикрыть руками — такая группировка напоминает боксерскую защиту и помогает сохранить силы", — делится пилот.

Что нужно иметь при себе в самолёте

Ещё один важный элемент — подручные средства. Не пренебрегайте даже простым платком.

"Старайтесь иметь при себе платок или любой похожий предмет, чтобы в случае задымления можно было закрыть нос и рот. Главное — сделать повязку и дышать только носом, очень маленькими порциями воздуха", — отмечает он.

Паника — главный враг

"При страхе человек начинает часто и глубоко дышать, что расходует силы и снижает шансы на спасение", — предупреждает Базыкин.

Чем спокойнее вы себя ведёте, тем больше у организма шансов справиться с нагрузкой.

Реальная трагедия: крушение в Индии

12 июня Boeing 787 Dreamliner, летевший из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлёта.

Самолёт с 242 людьми на борту рухнул в районе Меганинагар, задев здание студенческого общежития. По предварительным данным, могли погибнуть около 20 студентов-медиков.

Один из пассажиров, находившийся на месте 11А — ближе к носовой части лайнера — сумел выбраться из обломков самостоятельно.

Британец был доставлен в больницу, и, как видно из опубликованных видео, серьёзных угроз его жизни нет.

Уточнения

Чрезвыча́йная ситуа́ция (ЧС) — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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