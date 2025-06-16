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Сезон под угрозой: кто оставил греческие пляжи пустыми, а отели без евро

1:57
Туризм

Напряжённость в отношениях между Израилем и Ираном уже начинает сказываться на экономике других стран. Одной из первых ощутила последствия Греция, для которой израильские туристы — важная часть летнего туристического потока.

Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Uwe Schmitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция

Полёты приостановлены — доходы под угрозой

На фоне обострившейся геополитической ситуации были прекращены авиарейсы из Тель-Авива в Афины сроком на месяц. Решение уже отразилось на туристической активности.

По данным Института исследований туризма, только этим летом ожидалось прибытие более 700 тысяч израильтян. Это один из самых стабильных и мощных потоков, поддерживающих греческую экономику в высокий сезон.

По итогам прошлого года Греция получила от туристов из Израиля более 419 миллионов евро, а в этом году ожидался прирост на 7%. Однако массовая отмена бронирований уже фиксируется гостиничным бизнесом.

Недвижимость без доступа

Ситуация осложняется тем, что многие израильтяне приобрели недвижимость в Греции — как для отдыха, так и для инвестиций.

Но сейчас они фактически не могут ею воспользоваться. Приостановка авиасообщения ограничила мобильность владельцев, что вызывает дополнительное недовольство.

Новый налог на популярных островах

Параллельно с этим с 1 июля в стране вводится новый сбор: туристы, прибывающие на острова Санторини и Миконос с круизных лайнеров, должны будут заплатить по 20 евро с человека.

Это мера направлена на борьбу со сверхтуризмом, который ежегодно перегружает инфраструктуру самых популярных островов Эгейского моря.

Часть этих средств будет направлена в местные муниципалитеты для улучшения инфраструктуры, что особенно важно при резком увеличении количества туристов в разгар сезона.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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