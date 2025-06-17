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Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта

1:59
Туризм

Планируете отпуск на тропическом курорте? Не забудьте… свитер. Звучит странно? Но именно это советует бортпроводница Хельга из Франкфурта, делясь важными наблюдениями из своей практики.

Стюардесса Аэрофлота
Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стюардесса Аэрофлота

"Нередко вижу, как пассажиры в лёгкой летней одежде мёрзнут в салоне и просят плед. Лучше взять с собой тёплую вещь — свитер или толстовку. В аэропортах тоже бывает прохладно", — говорит она.

И действительно: даже если ваш пункт назначения — солнечный пляж, климат в самолёте может оказаться совсем не таким ласковым. К тому же пледов на всех не хватает.

Почему лучше надеть несколько слоёв

Хельга подчёркивает: многослойность — ключ к комфорту в полёте. Лёгкая майка, толстовка и шарф — отличный набор, чтобы адаптироваться к любой температуре на борту.

Минимум — это максимум

Список must-have от стюардессы для путешествий:

  • Паспорт и виза — без них никуда;
  • Телефон и зарядка;
  • Кошелёк и карта;
  • Наушники — чтобы не скучать;
  • Бутылка для воды — сухой воздух на борту сушит кожу;
  • Дезинфектор, влажные салфетки, лосьон, бальзам для губ;
  • Перекус, зубная щётка, дезодорант;
  • Подушка для шеи — особенно на дальние рейсы.

Лайфхаки на лето

  • Сравнивайте цены через специальные сервисы.
  • Даже после покупки билета проверяйте предложения — вдруг найдётся выгоднее.
  • Выбирайте утренние рейсы — меньше шансов на задержку.
  • Пересадка? Закладывайте не менее двух часов: "Час — уже рискованно", — предупреждает Хельга.
  • Программа лояльности и полёты одной авиакомпанией дают приятные бонусы.
  • Минимум багажа — максимум свободы.
  • Еда и вода с собой — для комфорта и экономии.

Этот опытный взгляд изнутри авиации точно пригодится каждому, кто хочет летать с удовольствием и без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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