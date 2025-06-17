Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете отпуск на тропическом курорте? Не забудьте… свитер. Звучит странно? Но именно это советует бортпроводница Хельга из Франкфурта, делясь важными наблюдениями из своей практики.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стюардесса Аэрофлота

"Нередко вижу, как пассажиры в лёгкой летней одежде мёрзнут в салоне и просят плед. Лучше взять с собой тёплую вещь — свитер или толстовку. В аэропортах тоже бывает прохладно", — говорит она.

И действительно: даже если ваш пункт назначения — солнечный пляж, климат в самолёте может оказаться совсем не таким ласковым. К тому же пледов на всех не хватает.

Почему лучше надеть несколько слоёв

Хельга подчёркивает: многослойность — ключ к комфорту в полёте. Лёгкая майка, толстовка и шарф — отличный набор, чтобы адаптироваться к любой температуре на борту.

Минимум — это максимум

Список must-have от стюардессы для путешествий:

Паспорт и виза — без них никуда;

Телефон и зарядка;

Кошелёк и карта;

Наушники — чтобы не скучать;

Бутылка для воды — сухой воздух на борту сушит кожу;

Дезинфектор, влажные салфетки, лосьон, бальзам для губ;

Перекус, зубная щётка, дезодорант;

Подушка для шеи — особенно на дальние рейсы.

Лайфхаки на лето

Сравнивайте цены через специальные сервисы.

Даже после покупки билета проверяйте предложения — вдруг найдётся выгоднее.

Выбирайте утренние рейсы — меньше шансов на задержку.

Пересадка? Закладывайте не менее двух часов: "Час — уже рискованно", — предупреждает Хельга.

Программа лояльности и полёты одной авиакомпанией дают приятные бонусы.

Минимум багажа — максимум свободы.

Еда и вода с собой — для комфорта и экономии.

Этот опытный взгляд изнутри авиации точно пригодится каждому, кто хочет летать с удовольствием и без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

