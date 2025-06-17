Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта

Планируете отпуск на тропическом курорте? Не забудьте… свитер. Звучит странно? Но именно это советует бортпроводница Хельга из Франкфурта, делясь важными наблюдениями из своей практики.
"Нередко вижу, как пассажиры в лёгкой летней одежде мёрзнут в салоне и просят плед. Лучше взять с собой тёплую вещь — свитер или толстовку. В аэропортах тоже бывает прохладно", — говорит она.
И действительно: даже если ваш пункт назначения — солнечный пляж, климат в самолёте может оказаться совсем не таким ласковым. К тому же пледов на всех не хватает.
Хельга подчёркивает: многослойность — ключ к комфорту в полёте. Лёгкая майка, толстовка и шарф — отличный набор, чтобы адаптироваться к любой температуре на борту.
Минимум — это максимум
Список must-have от стюардессы для путешествий:
Этот опытный взгляд изнутри авиации точно пригодится каждому, кто хочет летать с удовольствием и без неприятных сюрпризов.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.