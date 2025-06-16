Этот водный парк стал хитом лета — всего в часе езды от Чехии

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь думали, что всего в часе езды от Остравы можно окунуться в настоящий водный рай? В Чорзуве, менее чем в 80 километрах от границы с Чехией, открылся один из самых современных аквапарков Польши.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Аквапарк

Символический момент — легендарное купальное место Fala, закрытое с 2014 года, вновь открылось после масштабной реконструкции. Это не просто возвращение, а настоящий апгрейд: с инвестициями почти в 1,4 миллиарда крон Fala превратилась в ультрасовременный водный комплекс с массой развлечений.

Что внутри

Комплекс вмещает до 2 500 гостей и предлагает:

Пять подогреваемых бассейнов — детский, рекреационный и глубокий 4-метровый с трамплинами;

Башню для прыжков с высотой до 5 метров;

Искусственное волнение с метровыми волнами;

Четыре водные горки общей длиной 300 метров.

Цитата от представителей парка:

"В одном из бассейнов с помощью современного генератора создаётся метровое волнение. Для любителей острых ощущений — прыжковая платформа на высоте пяти метров", — поделились в Tauron Силезского парка.

А что кроме воды

Вас ждут:

Мокрая бульбашка;

Водные качели и подводные лежаки;

Детская крепость и водное игровое пространство;

Гастрономическая зона, оформленная при участии Ikea.

Сколько это стоит

Цены приятно удивляют:

Взрослый билет — около 300 крон;

Детям от 3 до 16 лет и пенсионерам — 200 крон;

Малышам до 3 лет — всего 36 крон;

Семейный билет — от 840 до 1020 крон (в зависимости от количества человек);

После 15:00 действует сниженная цена.

Аквапарк открыт каждый день с 9:00 до 19:00, а парковка — бесплатна. И всё это — на территории знаменитого Силезского парка, где можно найти зоопарк, планетарий, стадион, канатную дорогу и даже американские горки.

Уточнения

Аквапа́рк — развлекательный комплекс, который образуют водные горки, плавательные бассейны, "ленивые реки" и прочие водные развлечения.

