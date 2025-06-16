Этот водный парк стал хитом лета — всего в часе езды от Чехии

Вы когда-нибудь думали, что всего в часе езды от Остравы можно окунуться в настоящий водный рай? В Чорзуве, менее чем в 80 километрах от границы с Чехией, открылся один из самых современных аквапарков Польши.
Символический момент — легендарное купальное место Fala, закрытое с 2014 года, вновь открылось после масштабной реконструкции. Это не просто возвращение, а настоящий апгрейд: с инвестициями почти в 1,4 миллиарда крон Fala превратилась в ультрасовременный водный комплекс с массой развлечений.
Комплекс вмещает до 2 500 гостей и предлагает:
Цитата от представителей парка:
"В одном из бассейнов с помощью современного генератора создаётся метровое волнение. Для любителей острых ощущений — прыжковая платформа на высоте пяти метров", — поделились в Tauron Силезского парка.
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Цены приятно удивляют:
Аквапарк открыт каждый день с 9:00 до 19:00, а парковка — бесплатна. И всё это — на территории знаменитого Силезского парка, где можно найти зоопарк, планетарий, стадион, канатную дорогу и даже американские горки.
Аквапа́рк — развлекательный комплекс, который образуют водные горки, плавательные бассейны, "ленивые реки" и прочие водные развлечения.
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