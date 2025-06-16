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Кто бы знал, что знание языка может так сработать: чешка поставила грубиянов на место одной фразой

1:40
Туризм

На пляже в Хорватии разгорелась неожиданная сцена: немецкие туристы громко обсуждали "типичных чешских отдыхающих", не подозревая, что рядом лежит чешская женщина, прекрасно владеющая немецким языком.

Пляж Хорватии
Фото: commons.wikimedia.org by Mrbeachguide, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Хорватии

Идеальный отпуск — до определённого момента

Семья из Чехии приехала на долгожданный отдых, сняв апартаменты у моря. Дети играли, муж загорал, а женщина наслаждалась книгой и тишиной. Однако рядом расположилась немецкая семья — две женщины и мужчина, чьи разговоры быстро нарушили спокойствие.

"Как они себя ведут!"

Сначала женщина старалась не обращать внимания на громкие разговоры соседей. Но вскоре поняла, что понимает каждое слово: "Чехи везде", "шумные", "приносят еду с собой" — такие фразы звучали в адрес её соотечественников. Особенно задели замечания о её детях: "Смеются и бегают повсюду".

Ответ, который никто не ожидал

Собравшись с мыслями, женщина повернулась к соседям и на безупречном немецком сказала: "Если у вас есть претензии, скажите мне прямо". Реакция была мгновенной: мужчина уставился в море, одна женщина побледнела, другая прошептала: "Аха". Через несколько минут они молча собрали вещи и ушли.

Молчаливое одобрение

Муж, наблюдавший за ситуацией, просто улыбнулся. Без слов стало ясно: иногда достаточно одной фразы на родном языке собеседника, чтобы поставить на место тех, кто считает, что их никто не понимает.

Уточнения

Языковой барьер — фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам.

О́бщество или со́циум (лат. socium — общее) — это человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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