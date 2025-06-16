Как стюардессы выбирают тех, кто физически способен помочь в экстренных случаях

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Майорос Миртл поделилась важной информацией о безопасности во время полетов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Стюардесса

Она отметила, что при посадке необходимо следить за состоянием здоровья пассажиров и их возможным употреблением алкоголя.

Это важно для оценки потенциальных проблем или поведения пассажиров в случае экстренной ситуации.

Кроме того, стюардессы обращают внимание на то, кто из пассажиров говорит на языке страны назначения и кто физически способен помочь в экстренной ситуации, например, открыть аварийный выход.

Многие пассажиры отреагировали на этот пост в соцсети, делясь своими мыслями и опытом. Миртл также поблагодарила за советы и сказала, что в случае экстренных ситуаций важно знать людей, которые могут помочь. Она привела пример, когда единственный выживший в авиакатастрофе быстро среагировал на происходящее, что спасло ему жизнь, пишет boon.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



