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Флорида и Калифорния не одни: Кентукки закрепил за собой звание туристического лидера

2:38
Туризм

США переживают настоящий туристический подъем: штаты один за другим фиксируют рекордные показатели расходов путешественников, создают десятки тысяч новых рабочих мест и усиливают влияние туризма на экономику.

Дома
Фото: commons.wikimedia.org by Colin J Bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дома

К числу лидеров присоединился и Кентукки — штат сообщил о рекордном экономическом эффекте от туризма в размере 14,3 млрд долларов в 2024 году.

Как и во многих других штатах, таких как Калифорния, Флорида, Техас, Гавайи, Северная Каролина и Вирджиния, Кентукки ощутил мощное возвращение интереса туристов, подпитанное масштабными инвестициями в инфраструктуру и государственными инициативами, такими как программа "Новый дом Кентукки".

Рост туризма по всей стране стал системным.

Калифорния привлекла расходы туристов свыше 157 млрд долларов,
Флорида — более 140 миллионов визитов,
Северная Каролина — рост на 3,1%,
Висконсин — третий год подряд бьёт рекорды,
Коннектикут — уверенный рост за счёт прибрежного и культурного туризма,
Иллинойс — оживление Чикаго и парков штата,
Вирджиния — мощный вклад туризма на свежем воздухе,
Гавайи — до 10 млн туристов в год,
Техас — только Хьюстон принял 54 млн туристов, обеспечив 3 млрд долларов дохода от гостиничного бизнеса.

Губернатор Энди Бешир сообщил, что 2024 год стал для штата третьим подряд рекордным по экономическому влиянию туризма. Посетители (всего около 80 млн) потратили на 3,8% больше, чем в 2023 году. Основные расходы пришлись на еду и напитки (2,6 млрд), проживание (2,4 млрд), транспорт (1,9 млрд), розницу и развлечения.

Ключевые объекты туризма — бурбонные маршруты, музеи, спортивные достопримечательности — не просто приносят прибыль, но и преображают регионы. Только в округе Джефферсон туризм обеспечивает 28 460 рабочих мест.

Согласно новому национальному отчету, туризм больше не рассматривается как второстепенная отрасль. Он становится одной из главных экономических опор Америки, способствуя росту малого бизнеса, занятости и налоговых поступлений.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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