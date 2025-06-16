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Парк без билета: где в Сан-Паулу провести день и не потратить состояние

1:56
Туризм

Среди шумных улиц восточной части Сан-Паулу есть уголок, который уже более 36 лет радует семьи, подростков и даже влюблённые пары. Это Парк Мариса — старейший и один из крупнейших парков развлечений города, открытый в районе Итакера в 1987 году. И главное: вход свободный!

Сан-Паулу, аттракционы
Фото: commons.wikimedia.org by Obélus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сан-Паулу, аттракционы

От спокойных каруселей до безумных танцев

Парк предлагает около 20 аттракционов, рассчитанных на разные вкусы и возраст. Здесь легко найти место для детского смеха и взрослого адреналина:

Для детей:

  • Карусель
  • Мини-горка
  • Чашка Maluca
  • Поезд и грузовички
  • Очаровательный Fusquinha

Для взрослых:

  • Disko
  • Горка
  • Crazy Dance
  • Камикадзе
  • Лодка Викингов
  • Колесо обозрения
  • Поезд-призрак

Стоимость любого аттракциона — всего 10 реалов, а если взять сразу 10 билетов, то обойдётся в 70 реалов.

Не только аттракционы

На территории работают палатки с традиционными играми: стрельба, рыбалка, метание колец. Они оплачиваются отдельно, но позволяют разнообразить прогулку.

А если проголодаетесь — к вашим услугам закусочные и киоски с едой на любой вкус.

Для семей с детьми предусмотрена зона с пеленальным столиком и удобный проход для колясок. Комфорт здесь — не пустое слово.

Когда работает и как добраться

Парк открыт по субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 15:00 до 23:00.

Адрес: Rua Doutor Aurélio Barreiros, 183 — Itaquera, São Paulo.

Как добраться:

  1. Сесть на линию 11 CPTM от станции Luz;
  2. Выйти на станции Dom Bosco;
  3. Далее — пешком около 20 минут или на такси / в приложении.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo,) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария.

Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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