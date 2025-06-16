Парк без билета: где в Сан-Паулу провести день и не потратить состояние

Среди шумных улиц восточной части Сан-Паулу есть уголок, который уже более 36 лет радует семьи, подростков и даже влюблённые пары. Это Парк Мариса — старейший и один из крупнейших парков развлечений города, открытый в районе Итакера в 1987 году. И главное: вход свободный!
Парк предлагает около 20 аттракционов, рассчитанных на разные вкусы и возраст. Здесь легко найти место для детского смеха и взрослого адреналина:
Для детей:
Для взрослых:
Стоимость любого аттракциона — всего 10 реалов, а если взять сразу 10 билетов, то обойдётся в 70 реалов.
На территории работают палатки с традиционными играми: стрельба, рыбалка, метание колец. Они оплачиваются отдельно, но позволяют разнообразить прогулку.
А если проголодаетесь — к вашим услугам закусочные и киоски с едой на любой вкус.
Для семей с детьми предусмотрена зона с пеленальным столиком и удобный проход для колясок. Комфорт здесь — не пустое слово.
Парк открыт по субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 15:00 до 23:00.
Адрес: Rua Doutor Aurélio Barreiros, 183 — Itaquera, São Paulo.
Как добраться:
Сан-Па́улу (порт. São Paulo,) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария.
Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
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